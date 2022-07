Confidenciales Rudolf Hommes: ¿petrista?, ¿liberal?, ¿neoliberal?, ¿uribista? Él mismo responde en SEMANA

Últimamente nadie entiende de qué lado político está Rudolf Hommes. Exministro de César Gaviria, asesor de Álvaro Uribe, recientemente petrista y ahora crítico del petrismo. SEMANA le preguntó por ese popurrí.

“He sido liberal desde chiquito, pero el Partido Liberal me quedó chiquito. Hoy soy más de izquierda”, explicó el economista. “Yo creía que Uribe era liberal. Me sorprendió después. Me retiré de su gobierno. En el segundo período lo apoyé, pero ya no era del equipo, ya no estaba de acuerdo”, agregó sobre su paso por la seguridad democrática.

A la pregunta sobre desde cuándo es de izquierda dijo: “Yo soy muy neoliberal, pero también de izquierda. Y muchos dicen que es imposible, pero el neoliberal es el coco, la izquierda también. Uno puede ser de los dos lados”.