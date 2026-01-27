CONFIDENCIALES

Se busca a la familia que rescató a Naomi, una gata perdida en el norte de Bogotá

El animal se perdió en la avenida 19 en medio de las lluvias de este martes en la tarde.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 2:17 a. m.
Naomi, gata perdida en Bogotá.
Naomi, gata perdida en Bogotá. Foto: Cortesía familia de Naomi

En medio de los torrenciales aguaceros que hay en la capital del país, sucedió un hecho que tiene a una familia llena de angustia.

Una gata se perdió cerca de una tienda de mascotas en la carrera 19 con 125. El animal se bajó del carro cuando la puerta se abrió. Tiempo más tarde, y en medio de la lluvia, una señora con una joven la rescató, según se ve en los videos de seguridad de esa calle.

¡Mi gato se perdió! ¿Qué hacer?

La familia de Naomi, en la cual vive un niño, las busca para agradecerles y poder volver a reencontrarse con ella.

