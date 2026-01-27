Se busca a la familia que rescató a Naomi, una gata perdida en el norte de Bogotá

En medio de los torrenciales aguaceros que hay en la capital del país, sucedió un hecho que tiene a una familia llena de angustia.

Una gata se perdió cerca de una tienda de mascotas en la carrera 19 con 125. El animal se bajó del carro cuando la puerta se abrió. Tiempo más tarde, y en medio de la lluvia, una señora con una joven la rescató, según se ve en los videos de seguridad de esa calle.

¡Mi gato se perdió! ¿Qué hacer?

La familia de Naomi, en la cual vive un niño, las busca para agradecerles y poder volver a reencontrarse con ella.