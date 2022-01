Confidenciales Se le está acabando el tiempo al Equipo por Colombia

El próximo 27 de enero vence el plazo para que el Equipo por Colombia decida si recibe a Óscar Iván Zuluaga o no. Aunque el candidato del Centro Democrático no volvió a insistir en su ingreso a dicha coalición, tiene claro que la unión es clave para dar la pelea en mayo próximo, en la primera vuelta. Mientras que Alejandro Char, Federico Gutiérrez y David Barguil dieron el visto bueno a la llegada de Zuluaga, Dilian Francisca Toro, Enrique Peñalosa y Juan Carlos Echeverry tienen reparos. En general, hay una prevención: algunos piensan que unirse con Uribe puede restar votos. Si esta alianza no se da, el candidato del Centro Democrático buscaría, como plan B, unirse al Mira y Colombia Justa Libres.