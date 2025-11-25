CONFIDENCIALES
Senadora Isabel Zuleta le recordó al general (r) Rodolfo Palomino escándalo del pasado: “Mientras los colombianos creíamos”
El exdirector de la Policía Nacional fue capturado en las últimas horas.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Este lunes, 24 de noviembre, fue capturado el general (r) Rodolfo Palomino por una orden de la Corte Suprema de Justicia. El exoficial de la Policía deberá responder por el delito de tráfico de influencias y fue condenado a la pena de siete años de cárcel.
Quien se pronunció sobre la captura del general (r) fue la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, quien le sacó a relucir a Palomino un escándalo que lo salpicó en el pasado.
“Mientras los colombianos creíamos que el señor Palomino había sido procesado por la “Comunidad del Anillo” (escándalo de prostitución masculina al interior de la escuela de oficiales la Policía Nacional), en realidad terminó condenado por pedirle a una fiscal que suspendiera la orden de captura contra una persona señalada de colaborar con paramilitares en el despojo de tierras en Córdoba. Así operan los relatos de impunidad de los medios masivos que encubren el paramilitarismo", dijo puntualmente la congresista Zuleta a través de su cuenta en la red social X.