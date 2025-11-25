CONFIDENCIALES

Senadora Isabel Zuleta le recordó al general (r) Rodolfo Palomino escándalo del pasado: “Mientras los colombianos creíamos”

El exdirector de la Policía Nacional fue capturado en las últimas horas.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

25 de noviembre de 2025, 11:46 a. m.