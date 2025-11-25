Suscribirse

CONFIDENCIALES

Senadora Isabel Zuleta le recordó al general (r) Rodolfo Palomino escándalo del pasado: “Mientras los colombianos creíamos”

El exdirector de la Policía Nacional fue capturado en las últimas horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
25 de noviembre de 2025, 11:46 a. m.
Isabel Zuleta y Rodolfo Palomino
Isabel Zuleta y Rodolfo Palomino. | Foto: Colprensa

Este lunes, 24 de noviembre, fue capturado el general (r) Rodolfo Palomino por una orden de la Corte Suprema de Justicia. El exoficial de la Policía deberá responder por el delito de tráfico de influencias y fue condenado a la pena de siete años de cárcel.

Quien se pronunció sobre la captura del general (r) fue la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, quien le sacó a relucir a Palomino un escándalo que lo salpicó en el pasado.

Contexto: “Siempre he respetado y acatado la justicia”, dijo el general (r) Rodolfo Palomino tras entregarse para pagar la condena

“Mientras los colombianos creíamos que el señor Palomino había sido procesado por la “Comunidad del Anillo” (escándalo de prostitución masculina al interior de la escuela de oficiales la Policía Nacional), en realidad terminó condenado por pedirle a una fiscal que suspendiera la orden de captura contra una persona señalada de colaborar con paramilitares en el despojo de tierras en Córdoba. Así operan los relatos de impunidad de los medios masivos que encubren el paramilitarismo", dijo puntualmente la congresista Zuleta a través de su cuenta en la red social X.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Movilidad este martes en Bogotá: así están las principales vías y TransMilenio este 25 de noviembre en la capital

2. Defensa del presidente Petro pide anular fallo que reguló alocuciones y critica la decisión del Consejo de Estado

3. “Podrían ejecutarlo”: Preocupación por acción que tomarían agentes infiltrados contra Maduro, si cede ante presión de EE.UU.

4. Real Madrid se movió rápido y aseguró su primer fichaje para 2026: “Ya dijo que sí”

5. Horóscopo para este martes 25 de noviembre de 2025; Nana Calistar destapó lo que viene para los 12 signos del zodiaco

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Isabel ZuletaRodolfo Palomino

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.