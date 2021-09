Confidenciales ¿Será Daniel Craig el James Bond más visto de la historia?

Otra cosa que se va a medir con el estreno de No Time to Die es cuál será el número uno en taquilla de los actores que han interpretado a James Bond. El récord hasta ahora lo tiene Sean Connery con seis películas que han producido 4.700 millones de dólares a valor presente. Le sigue Daniel Craig con 3.000 millones. Después de eso Roger Moore con 2.900 millones. Y finalmente Pierce Brosnan con 2.500 millones. La película más taquillera hasta la fecha ha sido Skyfall de Daniel Craig con un recaudo de 1.800 millones de dólares. Si el próximo estreno de No Time to Die llega a esa cifra, Craig le quitaría a Connery la medalla de oro.