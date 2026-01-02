Sergio Fajardo comienza el 2026 con un singular anuncio: María Ángela Holguín, su pareja, se suma a sus voluntarios

Desde su lugar de vacaciones, Sergio Fajardo y María Ángela Holguín grabaron un video bastante particular. Con las montañas de fondo, aparece al lado de su pareja, María Ángela Holguín.
La excanciller sale sonriente a su lado. “Queremos desearles un feliz año”, dijo Fajardo emocionado.
“Y yo quiero contarles que, desde hoy, formo parte de los cientos de miles de voluntarios en la campaña de Sergio Fajardo. Creo en Sergio Fajardo como creyó Medellín cuando lo nombró su alcalde en el 2003 o cuando lo eligió Antioquia en el 2011 como su gobernador... Estoy convencida de que es el candidato que necesita Colombia para que podamos tener un país próspero y lleno de esperanza”, deslizó Holguín.
El año empieza con muy buenas noticias.— Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) January 3, 2026
Les presento uno de los apoyos más importantes de esta campaña. María Ángela se une como voluntaria a la Nueva Mayoría. Ya somos más de 100.000 colombianos y colombianas que trabajaremos para que Colombia pueda salir #adelante. pic.twitter.com/bcoKGHqT4N