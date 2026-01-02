CONFIDENCIALES

Sergio Fajardo comienza el 2026 con un singular anuncio: María Ángela Holguín, su pareja, se suma a sus voluntarios

El candidato publicó un video en sus redes sociales, en el que la excanciller sostuvo: “estoy convencida de que es el candidato que necesita Colombia para que podamos tener un país próspero y lleno de esperanza”.

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 1:55 a. m.
Sergio Fajardo con María Ángela Holguín.
Sergio Fajardo con María Ángela Holguín.

Desde su lugar de vacaciones, Sergio Fajardo y María Ángela Holguín grabaron un video bastante particular. Con las montañas de fondo, aparece al lado de su pareja, María Ángela Holguín.

La excanciller sale sonriente a su lado. “Queremos desearles un feliz año”, dijo Fajardo emocionado.

Sergio Fajardo no va a consulta, pero deja sobre la mesa mecanismo que le llama la atención: “Ahí es donde aparecen oportunidades”

“Y yo quiero contarles que, desde hoy, formo parte de los cientos de miles de voluntarios en la campaña de Sergio Fajardo. Creo en Sergio Fajardo como creyó Medellín cuando lo nombró su alcalde en el 2003 o cuando lo eligió Antioquia en el 2011 como su gobernador... Estoy convencida de que es el candidato que necesita Colombia para que podamos tener un país próspero y lleno de esperanza”, deslizó Holguín.

Sergio Fajardo comienza el 2026 con un singular anuncio: María Ángela Holguín, su pareja, se suma a sus voluntarios

