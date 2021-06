Confidenciales Sida: el silencio que pudo costar miles de muertos

Esta semana, el planeta conmemoró los 40 años del primer registro de sida en el mundo. A pesar de que así se marcó el inicio de la epidemia, que ha matado a 34,7 millones de personas, el presidente de Estados Unidos en ese entonces, Ronald Reagan, no pronunció la palabra sida sino hasta 1985, después de que habían muerto ya 16.000 personas. Y no fue sino hasta 1987 cuando Reagan daría su primer discurso dedicado al tema. Esa falla se convirtió en una de las manchas de su administración. También le salió cara a su esposa Nancy, quien no apoyó públicamente a un viejo amigo y paciente de sida: el actor Rock Hudson.