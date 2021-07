Confidenciales Sin protocolos y con la gente: así celebró Pumarejo el 20 de julio

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, tuvo una particular celebración del 20 de julio en la ciudad. Al mandatario se le vio con la gente jugando fútbol en una cancha de tierra y con los colores del Junior de Barranquilla.

Teníamos que conmemorar nuestra independencia en el barrio 20 de julio al lado de su gente, llena siempre de sueños y ganas de trabajar. Daremos todo para que ellos -y los ciudadanos en general- se sientan felices de vivir en un territorio libre como Barranquilla. pic.twitter.com/8GwRpWdWJq — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) July 20, 2021

En un discurso que dio en el marco del Día de la Independencia, el alcalde Pumarejo destacó que es un servidor público al servicio de la ciudadanía y no al revés. “¿Qué es una democracia? Hombre, es que cada voto, de cada persona, elige al alcalde, al gobernador, al presidente. Eso quiere decir que desde ese momento el que manda no es para él, sino para todos. Por ejemplo, yo soy empleado de todos ustedes, no soy más que ustedes, me debo a ustedes, ustedes me pagan el sueldo”, le reconoció Pumarejo a la comunidad.