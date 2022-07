Confidenciales “Soy cara dura”: la confesión del papa Francisco ¿Por qué lo dice?

En su entrevista con Univisión, el papa Francisco habló de todo: las guerras que aquejan al mundo, los escándalos de la iglesia, su predecesor y los rumores sobre su partida.

Aseguró que “nunca hasta el día de hoy se me ha ocurrido renunciar” y agregó que “si sobrevivo tras la renuncia, me gustaría hacer una cosa de este tipo: confesar e ir a ver a los enfermos”. El pontífice habló también de sus dolores y contó cómo sobrelleva esas dolencias. “Lo de la rodilla me asustó. Pensá cómo será tu futuro ahora”, cuenta que se dijo.

Cuando le preguntaron si se sentía disminuido por sus enfermedades, de manera muy simpática contestó: “Me siento disminuido en el sentido de que estoy pendiente de eso. Pero como soy cara dura, ese complejo de disminuido no me pega completamente. Me siento es limitado”.