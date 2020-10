Confidenciales Trump: el peor presidente de la historia según el NYT

El editorial de The New York Times contra Trump es el más violento que el diario ha hecho sobre un presidente en su historia. Entre otras, lo llama corrupto, mentiroso, incompetente, racista, xenofóbico, demagogo, abusador del poder, obstructor de la Justicia, apologista de la violencia, catastrófico para manejar el coronavirus e “indigno de la posición que hoy ocupa”. Hay afirmaciones contundentes como: “Trump no sabe construir... pero sí sabe destruir”, “la enormidad de sus engaños no tiene límite”, “la razón por la cual no puede solucionar los problemas de Estados Unidos es porque el problema es él”. En el veredicto más fulminante, concluyó que Trump ha sido “el peor presidente de la historia moderna” y “la peor amenaza para la democracia de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial”.