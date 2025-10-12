Túneles de concesión Transversal del Sisga: Procuraduría indaga supuestas irregularidades

Este domingo, 12 de octubre, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que se encuentran realizando las investigaciones previas a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por unas supuestas irregularidades en las obras del contrato de concesión Transversal del Sisga.

“Los túneles La Presa, Pluma de Agua, La Cascada, Moyas, Muros I y Muros II, ubicados en la unidad funcional Nro. 3, presentarían problemas con el sistema de energización, trasgrediendo lo establecido en la normatividad vigente en materia de diseño, construcción, operación y mantenimiento de túneles de carreteras para Colombia, proferido por el Invías en 2021″, explicaron en un comunicado.