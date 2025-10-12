Suscribirse

Túneles de concesión Transversal del Sisga: Procuraduría indaga supuestas irregularidades

El Ministerio Público adelanta las pesquisas correspondientes.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

12 de octubre de 2025, 8:52 p. m.
Obras con presuntas irregularidades.
Obras con presuntas irregularidades | Foto: Suministrada a SEMANA.

Este domingo, 12 de octubre, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que se encuentran realizando las investigaciones previas a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por unas supuestas irregularidades en las obras del contrato de concesión Transversal del Sisga.

Contexto: Procuraduría le pone la lupa a la Universidad de la Costa por elección de contralores en cuatro regiones del país

“Los túneles La Presa, Pluma de Agua, La Cascada, Moyas, Muros I y Muros II, ubicados en la unidad funcional Nro. 3, presentarían problemas con el sistema de energización, trasgrediendo lo establecido en la normatividad vigente en materia de diseño, construcción, operación y mantenimiento de túneles de carreteras para Colombia, proferido por el Invías en 2021″, explicaron en un comunicado.

Además, dieron a conocer que realizarán una visita técnica a la concesión Transversal del Sisga para establecer las condiciones de funcionalidad de estas obras.

