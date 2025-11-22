Suscribirse

Un Congreso de nivel en 2026

Varios pesos pesados de la política regresarán al Legislativo.

Redacción Semana
22 de noviembre de 2025, 6:19 a. m.
El Senado avaló el presupuesto del 2026. Se registró un recorte de $1,6 billones en la inversión para las regiones. Foto: Senado de la República.
Un Congreso de nivel en 2026 | Foto: El País

El Congreso que se elegiría en marzo de 2026 promete ser taquillero y de altura porque, si los planes no cambian, varios pesos pesados de la política del país regresarán al Legislativo.

Volverá el expresidente Álvaro Uribe, quien ocuparía el puesto 25 en la lista al Senado por el Centro Democrático. También retornará Jorge Enrique Robledo, quien se retiró del Congreso en 2022 tras permanecer 20 años, donde lideró varios de los debates más importantes del país.

Si los números le sonríen, podría llegar Ingrid Betancourt, a quien los colombianos recuerdan por sus discursos contra la corrupción en el Capitolio. Y no está descartado que Germán Vargas Lleras encabece la lista al Senado por Cambio Radical. Si eso sucede, su curul está casi que garantizada.

