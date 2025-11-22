Un Congreso de nivel en 2026

El Congreso que se elegiría en marzo de 2026 promete ser taquillero y de altura porque, si los planes no cambian, varios pesos pesados de la política del país regresarán al Legislativo.

Volverá el expresidente Álvaro Uribe, quien ocuparía el puesto 25 en la lista al Senado por el Centro Democrático. También retornará Jorge Enrique Robledo, quien se retiró del Congreso en 2022 tras permanecer 20 años, donde lideró varios de los debates más importantes del país.