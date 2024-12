El miércoles 18 de abril de 2007 atracó en el Puerto de Cartagena el barco Radiance of the Seas, de la cadena Royal Caribbean Internacional. Con 2.500 turistas abordo, esta embarcación marcó la reactivación de la industria de los cruceros en Colombia y el inicio de la temporada que cerraría ese año con un total de 74.793 viajeros que pisaron suelo colombiano. Todo un acontecimiento si se tiene en cuenta que desde hacía cinco años estas embarcaciones no habían podido volver a las costas colombianas por cuenta de una restricción o travel warning que se había generado debido a la situación de seguridad del país.

El entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, junto con Luis Guillermo Plata, quien para ese momento presidía Proexport; Mauricio Gómez, director de la oficina de Estados Unidos, y María Claudia Lacouture, asesora de turismo de Proexport Miami, se propusieron convocar en una reunión a los miembros de la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe (FCCA por su sigla en inglés) y a los más altos ejecutivos de las líneas de cruceros con el objetivo de convencerlos de regresar. Fue una gestión intensa que finalmente dio frutos.

A la reunión asistió Michael Paige, presidente de la FCCA, junto con miembros platino de la asociación provenientes del Caribe, Centroamérica y Norteamérica. Al terminar la jornada, Paige declaró su apoyo al Gobierno para traer de nuevo a los cruceros hasta el Puerto de Cartagena. El registro de esta trascendental decisión para la actividad turística y portuaria de la ciudad y del país quedó consignado en el Informe de Gestión de la Sociedad Portuaria de Cartagena de 2006: “La industria de cruceros sigue mostrando un especial crecimiento en el Caribe y de él se espera que Cartagena tenga un aumento de participación significativo en estas oportunidades. Las grandes líneas de cruceros norteamericanas, luego de su ausencia desde marzo de 2002, y gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno nacional encabezadas por el presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, han anunciado su regreso”.

Durante la última temporada 2018-2019, Cartagena recibió 616.429 visitantes que llegaron abordo de 200 cruceros de 34 líneas. Un estudio de la Brea (Business Research and Economic Advisors) confirmó que esta industria le inyecta a la economía local más de 66 millones de dólares anuales principalmente por cuenta de la comercialización de artículos como joyas, artesanías, souvenires, ropa, y la prestación de servicios como excursiones y transporte, entre otros.