Valeria Guerrero Storino es estudiante de medicina en Rusia, creció en Barranquilla y gracias a una beca viajó a ese país para formarse en la universidad. Luego de 6 semestres cursados, la pandemia la dejó bloqueada en Moscú. Ella estaba segura, pero empezó a presentar problemas en la espalda y decidió hacerse unos exámenes médicos.

La noticia para esta joven fue devastadora cuando le dijeron que tiene un diagnóstico de linfoma de Hodking en fase 4. Luego de recibir la dura noticia, conoció que el seguro médico no le cubre el tratamiento de quimioterapias. "Al no ser ciudadana rusa, tengo una póliza de seguro como estudiante extranjera. Desafortunadamente, me dirigí al seguro y me dijeron que en estos casos no me podían ayudar", dijo en Semana Noticias.