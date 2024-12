Aún así, ver morir gente es duro. Sobre todo porque ya estamos llegando al punto en que tenemos que elegir a quien reanimar y a quien no. Hace unos días se nos murieron dos pacientes al tiempo y en ese momento tuvimos que decidir cual tenía más probabilidades de sobrevivir para empezar el trabajo de reanimación y no priorizar al otro. Ahí uno piensa ¿qué tal este sea mi familiar y yo no pueda hacer nada por salvarlo? Es un dilema duro, pero hacemos todo lo que podemos.

Fuera del trabajo seguimos enfrentando situaciones difíciles. Yo vivo con mis padrinos y mi hijo de 11 años, porque mis papás murieron cuando yo era pequeña. Solo los tengo a ellos y a mi pareja. Al principio estaba super aislada de todos porque me sentía tan sucia que a veces no quería llegar a la casa, pero iba porque no tenía otro lugar a donde coger. Como todo se alargó he optado por no alejarme tanto, tomarlo con más calma. Eso sí, me cuido muchísimo, pero cuando llego a casa trato de estar con mi hijo todo el tiempo que puedo porque él está estudiando desde casa y tengo que ayudarle.

A veces discuto con mi madrina porque no se cuida lo suficiente. Me dice “estamos con Dios”, pero la realidad es que este virus no escoge a quien contagia. También he vivido el caso de personas que piensan que esto no existe, que a nosotros nos pagan paciente que muere. Eso es increíble. Ven que uno es personal de la salud y empiezan a hacer comentarios fuera de base. Eso da impotencia, mal genio. En el transmilenio, por ejemplo, muchas veces me ven con mi uniforme y colocan su maleta en la silla del lado para que no me siente o se alejan, incluso me han hecho como a un perro “usted, echa para allá”. Es incomodo y triste ver que antes a uno le pedían favores, hablaban bonito de la profesión, pero con esta pandemia uno pasó a ser lo peor. Todo hoy es muy contradictorio.