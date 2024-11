Dicen que en muchos lugares del país no hay insumos o condiciones de bioseguridad que disminuyan el riesgo al que se enfrentan. "Los protocolos del mismo Instituto Nacional de Salud hablan de entregar tapabocas a todo sintomático respiratorio en urgencia, pero las directrices de gerencia restringen estos elementos. Llegamos al punto más crítico del sistema. Durante muchos años hemos padecido malas condiciones laborales que nos han llevado a la flexibilización laboral, la deslaboralización y la pauperización, sin ser escuchados por los gobiernos".

Michael Bedoya, vocero de Médicos Unidos de Colombia, le contó a SEMANA que la mayoría de profesionales de la salud trabajan bajo la modalidad de prestación de servicios, por lo tanto, la prima anunciada por Duque cobijaría solo a unos pocos.

"Trabajar por prestación de serviciós nos deja desprotegidos, porque si un médico en Colombia se llega a contagiar con el covid-19, queda incapacitado, no va a poder trabajar y como no lo podrá hacer, no tendrá devengación", aseguró el doctor Bedoya.

Además, precisó que "en varios hospitales a los médicos les niegan el tapabocas básico (N95), porque no han podido conseguirlos. No nos están garantizando los trajes de seguridad, ¿cómo es posible que a los jueces sí los dotaron de trajes de propileno, mientras que a nosotros nos mandan con nuestra simple bata?".