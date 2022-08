Vacuna contra covid-19 fue probada con éxito en animales

Recientemente, investigadores de la Universidad Complutense de Madrid revelaron un estudio de la efectividad que tuvo una vacuna contra el covid-19 en gatos.

“En nuestro estudio evidenciamos una alta eficacia del prototipo vacunal para limitar la replicación viral del SARS-CoV-2 en gatos, lo cual ayudaría a controlar la transmisión entre animales y evitar que puedan actuar como potenciales fuentes de infección”, expresó Sandra Barroso, investigadora del Servicio de Inmunología Viral y Medicina Preventiva de la UCM, conforme registró InfoSalus.

El estudio experimental, que se llevó a cabo en el Centro Vigilancia Sanitaria Veterinaria (Visavet) de la Facultad de Veterinaria de la universidad, publicó los resultados obtenidos en la revista científica Research in Veterinary Science, en colaboración con la Unidad de Inmunología Microbiana del Instituto de Salud Carlos III, como parte del proyecto Estudio del potencial impacto del covid-19 en mascotas y linces.

Inicialmente, los felinos fueron vacunados vía intramuscular y fueron monitoreados para observar si se producían efectos secundarios y se tomaron muestras de suero para evaluar la producción de anticuerpos. Pasados cerca de 35 días, pasaron a laboratorio nivel 3.

“Nuestro prototipo vacunal ha demostrado ser eficaz en este sentido, ya que, en el caso de uno de los animales vacunados se evitó por completo la infección, mientras que en el otro estuvo limitada a la región del tracto respiratorio superior y sin excreción de virus infeccioso”, expresaron sus estudiosos.

“Aunque actualmente el Covid-19 no es de gran relevancia en medicina veterinaria, la aparición constante de mutaciones en el virus podría conllevar la aparición de nuevas variantes que sí afectasen de manera evidente a los animales. Lamentablemente, no podemos descartar nuevos escenarios en los que la epidemiología de la enfermedad cambie. Por ello, es importante contar con herramientas de control y prevención para las diferentes especies susceptibles”, afirmó Barroso-Arévalo, conforme IS.

Contraindicaciones o efectos secundarios de las vacunas

la Alcaldía Mayor de Bogotá consultó al doctor Jerson Silva Vasco, referente técnico de la Subred Sur Occidente, quien asegura que no existe ninguna contraindicación en cuanto a movilizarse el mismo día de la recepción de la dosis, es decir, que la aplicación de la vacuna no impide que la persona pueda viajar.

O sea, sí puede llegar a presentarse una serie de síntomas que son catalogados por el especialista como leves, pero que son comunes al momento de aplicarse la vacuna, como puede ser dolor en el brazo de la aplicación, algo de malestar o fiebre, entre otros.

Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) publicó un nuevo reporte semanal del avance del Plan Nacional de Vacunación contra la covid-19 (PNV). En el documento se establece que en el país ya se aplicaron más de 87.738.036 dosis de las vacunas.

Por su parte, el presidente del Grupo Consultivo Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE), Alejandro Cravioto, expresó en Ginebra que esto no significa una recomendación de refuerzo regular cada cuatro o seis meses.

El SAGE deja abierta la franja de edad exacta en su recomendación, por lo que cada país tendrá que decidir por sí mismo a qué edad quiere ofrecer la segunda vacuna de refuerzo, si bien el panel apunta que lo ideal es que las vacunas se administren entre cuatro y seis meses después de la primera vacuna de refuerzo.

Asimismo, las muertes por coronavirus han aumentado en un 35 por ciento a nivel mundial en las últimas cuatro semanas, según informó en rueda de prensa el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Solo en la última semana, 15.000 personas de todo el mundo perdieron la vida por culpa de la covid-19. Esto es completamente inaceptable, cuando tenemos todas las herramientas para prevenir infecciones y salvar vida”, lamentó el director general de la OMS.