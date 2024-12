Algunos observadores señalan que la resistencia al cambio en la industria eléctrica es uno de los mayores obstáculos para abandonar el uso de SF6. Foto: Getty Images

"No existe una alternativa real que se considere probada", afirmó Manu Haddad, profesor de la escuela de ingeniería de la Universidad de Cardiff. "Hay nuevas sustancias que se han propuesto, pero las empresas no quieren arriesgarse a probarlas en sus operaciones".

Sin embargo, en el caso de instalaciones de voltaje mediano existen alternativas seguras.

Algunos observadores señalan que el mayor problema en ese tipo de instalaciones no es la falta de opciones sino la actitud conservadora de la industria eléctrica. "Todos en esta industria saben que pueden cambiar, no hay una razón técnica para no hacerlo", afirmó Louis Shaffer. "Tampoco hay una razón económica. Es más una cuestión de que los cambios requieren esfuerzo, y si no es obligatorio introducirlos no lo harás".

Vientos de cambio

Scottish Power Renewables instaló en el Mar del Norte, a 43 km de la costa del condado inglés de Suffolk, uno de los mayores parques eólicos del mundo.

Y allí las turbinas no tienen SF6. También se instalarán en el condado de East Anglia otros 102 de estos aerogeneradores gigantescos, con capacidad de producir hasta 714 megavatios, suficientes para suministrar electricidad a medio millón de hogares. Una instalación de este tipo habría requerido dispositivos con SF6 para prevenir cortocircuitos que puedan causar incendios.