El senador David Barguil dice que el proyecto busca darles una oportunidad a miles de colombianos que no pueden acceder a créditos formales.

El Ministerio de Hacienda considera que el proyecto de borrón y cuenta nueva es inconveniente y ha pedido archivarlo.

El mensaje de fondo es que esta ley premia a los malapagas, genera una cultura de no pagar (una vez haya una amnistía, van a pedir dos, tres y más) y muchos pueden pensar que pagar no paga. Como la confianza es la base del crédito y el crédito es la pieza clave de la economía, esto puede erosionar todo el sistema.

De acuerdo con Barguil, unos 8 millones de colombianos podrían volver al crédito formal. “La amnistía es por única vez, no se mantiene en el tiempo y, además, no se elimina el reporte negativo de alguien que no haya pagado. Si la persona no paga, seguirá reportada negativamente como corresponde. Ya se volvió cliché tildar de populista cualquier iniciativa que busque u otorgue un beneficio real a la gente”, señala.