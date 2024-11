¿Cuántas especies de aves y mamíferos se han salvado de la extinción en 30 años?

Buenos ejemplos de Brasil

Las 32 especies de aves cuya extinción probablemente se evitó entre 1993 y 2020 son endémicas en 25 países, incluidas seis de Nueva Zelanda, cinco de Brasil y tres de México. Cabe destacar que, de los diez países del planeta con mayor número de especies de aves, seis se encuentran en América del Sur. Colombia, Perú y Brasil encabezan la lista.

Durante las últimas décadas, entidades no gubernamentales, agencias públicas y criaderos privados han trabajado en asociación para preservar la diversidad y supervivencia de muchas aves brasileñas.

El estudio global menciona que cinco de ellas lograron mejorar sus números gracias a estos esfuerzos. Son el hormiguerito de Alagoas (Myrmotherula snowi), el paujil de Alagoas (Pauxi mitu), el paujil de piquirrojo (Crax blumenbachii), el guacamayo de Lear (Anodorhynchus Leari) y el guacamayo de Spix (Cyanopsitta spixii).

Símbolo de la Caatinga, desde hace más de 20 años el guacamayo de Spix ya no se ve volando en el bioma brasileño. Pero un programa de reintroducción de la especie, que contó con criaderos internacionales, logró que 52 individuos provenientes de Alemania fueran llevados a Bahía en marzo 2020. Actualmente estas aves se encuentran en proceso de adaptación al clima y a la alimentación y se espera que sean liberadas en una reserva de protección en Curaçá este 2021.

Extinto en la naturaleza desde la década de 1980, el paujil de Alagoas ya volvió a colorear las zonas del Bosque Atlántico. La historia de éxito comenzó en 1979, cuando Pedro Nardelli rescató a cinco paujiles de un área a punto de ser deforestada. En los años siguientes, una red que contó con la participación de especialistas e instituciones de varias provincias, como el Museo de Zoología de la Universidade de São Paulo y la Crax – Sociedade de Pesquisa do Manejo e da Reprodução da Fauna Silvestre, en Belo Horizonte (Minas Gerais/Brasil), logró incrementar significativamente el número de animales en cautiverio.

“El trabajo genético realizado fue muy importante. Con un enfoque en el asesoramiento para el mejor apareamiento, buscó preservar la mayor variabilidad genética posible a lo largo de las generaciones y aumentar los niveles de heterocigosis en el grupo”, dice Mercival Roberto Francisco, biólogo de la Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), una de las entidades involucradas en la reintroducción.

El año pasado, finalmente, después de 40 años, tres parejas de paujiles de Alagoas fueron liberadas en la Reserva Particular do Patrimônio Natural Mata do Cedro (RPPN Mata do Cedro), en el municipio de Rio Largo, cerca de la ciudad de Maceió/Brasil.