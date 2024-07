Cuatro recomendaciones para escoger universidad

Desde finales del año pasado, las noticias relacionadas con educación superior han estado en la agenda del día. Las investigaciones a la Fundación Universitaria San Martín y los anuncios de seguimiento a otras instituciones por ofrecer programas sin Registro Calificado han ocupado lugares destacados de periódicos y espacios de noticieros. Para contrarrestar la situación y prevenir hechos similares en el futuro, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley de Inspección y Vigilancia de Educación Superior.



Uno de los objetivos de esta ley es dotar al Ministerio de Educación Nacional de herramientas para tomar medidas preventivas y correctivas ante los problemas que puedan ocurrir. Padres y estudiantes pueden aportar a esta tarea si eligen instituciones que sigan las normas y denuncian a las que no. El Ministerio de Educación Nacional y expertos en educación superior ofrecen las siguientes recomendaciones para hacer la selección correcta.



1. Verificar el Registro Calificado. Tanto la institución como el programa académico que se desea estudiar deben tener Registro Calificado Snies. El Ministerio de Educación Nacional otorga este registro a la institución cuando demuestra que cumple las condiciones de calidad que exige la ley. Sin ese documento –que además debe estar activo– no hay legalidad ni en la institución ni en los programas. Para asegurarse, basta consultar en www.colombiaaprende.edu.co/buscandocarrera o en la página de internet del ministerio.



2. No dejarse tentar por las ofertas. Si bien el factor económico es un elemento importante, no hay que dejarse llevar solo por las propuestas de esa naturaleza. De igual forma, como señala Carlos Mario Lopera, exasesor del Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), hay costos asociados a la matrícula (manutención y materiales), que se deben tener cuenta. Es bueno recordar que el gobierno nacional y los gobiernos locales, así como las propias universidades, tienen varias posibilidades de ayudas financieras.



3. Conocer el plantel. Para tener certeza de que la institución es lo que se quiere y espera es aconsejable visitarla, preguntar por los programas académicos con egresados y autoridades; establecer si tiene acreditación de calidad y reconocimiento como universidad y conocer los convenios o alternativas que ofrece tanto en el ámbito nacional como en el internacional. “Estos aspectos denotan los logros alcanzados y el compromiso con el mejoramiento continuo. En la actualidad, resulta crucial para los estudiantes y para sus familias que las instituciones respalden con sus credenciales el modelo educativo”, dice José David Marín Enríquez, vicerrector de formación Universidad EAN.



4. Indagar por el modelo pedagógico. Para elegir el programa y la institución que garanticen niveles de alta calidad académica se debe preguntar por la formación de los docentes, sus publicaciones y su tipo de contrato (cátedra o planta). “Un estudiante debe preferir un programa académico que muestre un modelo diferenciador frente a las demás instituciones y, en general, que tenga vínculos con el sector productivo, con el sector académico y con las redes de conocimiento y movilidad internacional”, afirma Marín