El viernes pasado, Bogoshorts, el sexto festival de cortos más importante del mundo y el más notorio de toda la región, declaró su noche anual de revelación y anunció su selección oficial de cortometrajes y sus competencias para la edición 2024. Esta marca la 22 de su historia. En el tarot, el 22 es el número del Loco, el comienzo, la inocencia, la espontaneidad y la libertad, conceptos que bien le aplican a este festival desde sus inicios.

Este Bogoshorts 22, de la locura espontánea, se realizará del 3 al 10 de diciembre de 2024, en más de 15 escenarios de la capital colombiana, con cerca de 400 cortos en 17 secciones. La oferta es muy grande y vale irse planillando, escogiendo entre las cientos de historias de casi 50 países que se proyectarán en la ciudad.

Entre los escenarios, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, La Cinemateca de Bogotá en sus varis sedes, la Alianza Francesa, el Centro Ático, La Media Torta, el Liceo Francés Louis Pasteur, el Teatro El Ensueño y el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata.

Los cortos que integran las competencias oficiales competirán por la Santa Lucía, estatuilla oficial del festival, y se exhibirán en salas de cine y espacios alternativos de Bogotá. Esa semana, como se puede dimensionar por selección, Bogotá es la capital mundial del cortometraje (y como público curioso, bien vale aprovecharlo).

Sobre la selección

En las competencias internacionales se proyectarán cortometrajes reconocidos este año, como el croata The Man Who Could Not Remain Silent de Nebojsa Slijepcevic, ganador de la Palma de Oro del Festival de Cannes; el documental canadiense Who Loves the Sun de Arshia Shakiba, galardonado con el premio Orizzonti a Mejor Cortometraje del Festival de Venecia y dos cortos de animación recientemente nominados a los premios de la European Film Academy: La fille qui explose de Caroline Poggi y Jonathan Vinel (Francia) en la Competencia Fanático Freak Fantástico-F3, y Wander to Wonder de Nina Gantz (Países Bajos), en la Competencia Internacional de Animación.

También competirán por la Santa Lucía los nuevos videoclips de artistas como CA7RIEL & Paco Amoroso, Mon Laferte y Elsa y Elmar. Además, la Competencia de Realidad Virtual incluye por primera vez dos obras de videojuego: R.O.T.: Stands for Realm of Tears de Vincent Moulinet (Francia), y 8 miljard ikken (8 Billion Selves) de Nemo Vos (Países Bajos).

Bogoshorts 22 presentará 'The Man Who Could Not Remain Silent', de Nebojsa Slijepcevic, ganador de la Palma de Oro del Festival de Cannes. | Foto: bogoshorts 22

Veintiún cortometrajes colombianos tendrán su estreno mundial como parte de las competencias y panoramas nacionales. Este es el caso de Un día de mayo, de Camilo Escobar, ganador del premio Euro Connection para Clermont-Ferrand en el BFM - BOGOSHORTS Film Market 2023; Habitografía (Tres), de Mónica Bravo y Miguel Bohórquez, y Las ánimas, de Fabián Hernández, ganador de la Santa Lucía a Mejor Largometraje Colombiano en 2023 por su ópera prima, Un varón.

También se podrán ver por primera vez en Colombia obras nacionales con un destacado recorrido internacional: ¡Salsa!, dirigido por Antonina Kerguelén Román, seleccionado en los festivales de Tribeca y Frameline, directora que realizó su primer corto profesional gracias a In Vitro BFM; el documental No se ve desde acá, dirigido por Enrique Pedraza-Botero, que competirá en la sección internacional de ZINEBI; el film-ensayo Convertirse en piedra, de Jerónimo Atehortúa, presentado en FIDMarseille, y Alicia todo el tiempo, de Vladímir Durán, estrenado en el BAFICI.

Además, volverán a competir por la Santa Lucía a Mejor Videoclip, realizadores como Salomón Simhon, Cristian Pinzón, Tilo Gómez y George Gallardo, a cargo de la dirección de los nuevos trabajos de Belinda, Ha$lopablito, Wost, Lika Nova y The Plot in You.

Finalmente, la Conexión España hace parte de la Competencia Conexión, que reúne obras realizadas por realizadores en Hispanoamérica y Brasil y por realizadores con ascendencia latina que residen en Norteamérica. Esto con el fin de acercar al público del festival con estas cinematografías —cercanas en términos lingüísticos, geográficos y culturales—, pero que pocas veces se ve en pantallas colombianas.

En este programa, por segundo año consecutivo, el festival se apoya en diversas entidades de España para garantizar la presencia de sus directores en Bogotá. Y así presentan sus películas y entablan diálogos con el público (y exponen sus nuevos proyectos en el marco del 8º BOGOSHORTS Film Market). Todas las obras de la Competencia Conexión compiten por la Santa Lucía a Mejor Cortometraje, según lo considere la terna de jurados.

Bogoshorts 22. | Foto: bogoshorts 22

Principales competencias

Competencia Nacional Ficción

Un día de mayo - Camilo Escobar (COLOMBIA). Lucía quema el puente - Marcia Roldán (COLOMBIA). Before The Winter - Juan Zuloaga Eslait (CHINA, COLOMBIA, ESTADOS UNIDOS). Zombi - Frank Benítez (COLOMBIA). Alicia todo el tiempo - Vladímir Durán (ARGENTINA, COLOMBIA). Goteras - Vicente González (COLOMBIA). El mundo es afuera - Pablo Roldán (COLOMBIA). ¡Salsa! - Antonina Kerguelén (COLOMBIA). Herminda - Ernesto Lozano Redondo (COLOMBIA). A las 9 es la cita - Carlos Ospina (COLOMBIA). Las ánimas - Fabián Hernández (COLOMBIA). Malicia - Edward Gómez (COLOMBIA).

Competencia Nacional Documental

Estamos en el mapa - Santiago Rodríguez (COLOMBIA). Invisible - Daniel Gómez Restrepo, Valentina Montoya Robledo (COLOMBIA). La despedida del río - Mateo Salas (COLOMBIA, REINO UNIDO). Nido de cocodrilo - Jazmín Rojas Forero (COLOMBIA, ALEMANIA). No se ve desde acá - Enrique Pedraza-Botero (COLOMBIA).

Bogoshorts 22, será el festival de cortometrajes más grande de esta temporada. | Foto: bogoshorts 22

Competencia Internacional Ficción

The Man who Could Not Remain Silent - Nebojša Slijepčević (BULGARIA, CROACIA, FRANCIA, SERBIA). La noche dentro (The Night Inside) - Antonio Cuesta (ESPAÑA). Træer Malet i Tjære (Trees Painted in Tar) - Casper Rudolf (DINAMARCA). La asistente - Pierre Llanos (PERÚ). Mannequin Zéro - Louis-Barthélemy Rousseau (FRANCIA). Punter - Jason Adam Maselle (SURÁFRICA, ESTADOS UNIDOS). Volver a recorrer las mismas calles - Beatriz Arias González (CHILE). Des rêves en bateaux papiers (Dreams like paper boats) - Samuel Suffren (HAITÍ). El reinado de Antoine - José Luis Jiménez (REPÚBLICA DOMINICANA, CUBA). Majonezë - Giulia Grandinetti (ITALIA). Qu’importe la distance (The distance between us) - Léo Fontaine (FRANCIA). Tasmim (Decision) - Negar Ebnali (IRÁN). Walud - Daood Alabdulaa, Louise Zenker - (ALEMANIA, SIRIA). Three - Amie Song (EE. UU.). Cura sana - Lucía G. Romero (ESPAÑA).

Competencia Internacional Documental

Who Loves the Sun - Arshia Shakiba (CANADÁ). A rosa floresce nas pedras - Sebastián Molina Ruiz (MÉXICO, PORTUGAL). Desaparición en Tres Actos | Primer Acto - Victor Arroyo (CANADÁ). Songs of Love and Hate - Saurav Ghimire (BÉLGICA, NEPAL). Negra sombra - María Salafranca (CUBA). Kora - Cláudia Varejão (PORTUGAL). Cómo ser Pehuén Pedre - Federico Luis (ARGENTINA)What we ask of a statue is that it doesn’t move - Daphné Hérétakis (FRANCIA). Getty abortions - Franzis Kabisch (ALEMANIA, PORTUGAL). Radiance - Shuhei Hatano (JAPÓN).

bogoshorts 22 | Foto: bogoshorts 22

Bogoshorts. | Foto: bogoshorts 22

El equipo de programación del festival, liderado por Andrés Suárez y coordinado por Santiago Parra, trabajó junto al comité seleccionador para ofrecer al público lo mejor de los más de 4.500 cortos recibidos por convocatoria y a través de curadurías y búsquedas específicas.

En esta edición 22, el comité encargado de seleccionar lo mejor del corto colombiano y del mundo estuvo conformado por Sara Bautista Espinel, Maritza Blanco, Ana Caro, Sergio Mejía, Alejandra Rocas, Juan Manuel Escobar, Felipe Elgueta (Chile), Juan Diego Barrera, Sebastián Torres, Ana Nieto, Carlos Hernández, Jacques Toulemonde, Juliana Hernández, Lina Sampedro y Regina Campos (Perú), Miguel Morales y Jaime E. Manrique.