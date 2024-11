Maestros de lujo

¿Es tango?

Todavía hoy constituye un tema de discusión para los porteños (junto con el eterno contencioso futbolístico entre seguidores de River Plate y Boca Juniors) el dirimir si la música de Piazzolla es o no tango. Las raíces tangueras de su obra son innegables, como lo es también que los “tangos” de Piazzolla no se pueden bailar, al menos no como tangos tradicionales.

Innovación y experimentación

Astor Piazzolla interpreta Adios Nonino con la Sinfónica Cologne Radio Orchestra de Alemania.

Sus conjuntos: quintetos, octetos, nonetos

Astor Piazzolla interpreta Libertango en el programa Mosaïque de la Radio Télévision Suisse el 18 de mayo de 1977.

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.