¿Cómo enfrentar los momentos difíciles de la vida según la Biblia?

Versículos que pueden ayudar a enfrentar momentos difíciles

Juan 16:33

“Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo”.

Isaías 40:26

Salmo 119:25-26

Juan 14:27

“La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden”.

Romanos 8:38-39

Salmo 16:7-8

“Bendeciré al Señor, que me aconseja; aun de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor; con él a mi derecha, nada me hará caer”.

2 Timoteo 1:7

Salmo 55:16-18

“Pero yo clamaré a Dios, y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche clamo angustiado, y él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, él me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí”.