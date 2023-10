Poderosa oración para alejar la envidia y las malas personas

La envidia es uno de esos sentimientos que no muchos quieren experimentar, pero que con frecuencia se presenta en diferentes ámbitos de la vida. La Real Academia Española define esta palabra como un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee.

También puede catalogarse como una “pasión malsana que afecta más a quien la vive que a aquel que la despierta”. Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que no es un sentimiento bueno y, por el contrario, puede causar diversas afecciones no solo a quien la experimenta, sino a quien es envidiado.

Oración para mantener alejadas a las personas envidiosas

Amado Dios, en este momento me acerco hasta Ti, lleno de alegría y gratitud, porque Tú siempre me das todo e incluso mucho más de lo que necesito. Me diste la vida, me brindas tu amor y eres Tú quien guía mis pasos durante cada nueva jornada.