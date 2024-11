Ya les contamos cómo se desarrolló la primera jornada de esta D23 Brasil, la primera edición de la masiva y polifacética convención D23 por fuera de Estados Unidos. Ahora nos metemos de cabeza en narrar la jornada más importante, la del medio, donde hubo alta energía y una avalancha de anuncios emocionantes. El sábado nueve de noviembre tuvo lugar el panel más esperado y concurrido, que reunió a las producciones de Lucasfilm, 20th Century Studios y Marvel Studios. Es decir, un evento con garantía de euforia.

Y lo fue desde el principio. Lucasfilm empezó compartiendo material de la segunda temporada de Andor, quizá su serie más adulta e interesante, sobre el germen de la rebelión ante el imperio. Liderada por un showrunner de absoluto peso como Tony Gilroy y protagonizada por el gran Diego Luna (como Cassian Andor), esta temporada venidera, que llega el 22 de abril a Disney +, amplia su escala y ambición y promete ser un absoluto evento televisivo.

En el material que se reveló en exclusiva para el público presente (prohibido de grabar, so pena de humillación pública y eliminación in situ del material registrado) quedó claro que lo será. El material vibra, y narrará lo que sucede en el lapso de cuatro años en 12 episodios finales. De este personaje central, desde Rogue One (valiosa película protagonizada por Felicity Jones y Luna), ya sabemos el destino, pero no deja de ser intrigante en extremo saber cómo se llegó allá, especialmente con un material que hizo vibrar el espacio en el que se mostró. Impresionante.

¡El noble androide B2EMO, ayudante de la familia Andor, apareció en el Transamerica Expo Center y se dirigió al público! | Foto: Ricardo Moreira/Getty Images for Disney

Del mismo universo de Lucasfilm y Stars Wars, pero en un lado opuesto en lo que a público objetivo refiere, también se compartieron avances de Skeleton Crew, una producción de ocho capítulos a estrenarse el 3 de diciembre en Disney+, protagonizada por un combo de diez chicos con actitud pero perdidos en la galaxia, acompañados por el muy reconocible Jude Law (habló en video de la emoción que le genera integrar este universo) y la irlandesa Kerry Condon (a quien recordamos gratamente por Breaking Bad y The Banshees of Inisherin).

Por último, pero no por falta de relevancia, vino el anuncio de la película The Mandalorian and Grogu, que marcará la llegada en 2026 del pequeño y adorable “bebé Yoda” a la pantalla grande. Dos de sus padres de guion, Jon Favreau y Dave Filoni (el primero la dirige) aparecieron vía video en la D23 y aseguraron que seguirá ofreciendo lo que ha ofrecido desde el principio, pero a mayor escala: una mixtura de técnicas visuales que estallarán en el formato IMAX y una historia que le da pista para seguir a la dupla inesperadamente dinámica y adorable de “Mando” (Pedro Pascal) y Grogu. Además, se les unirá una figura rotunda de la ciencia ficción como lo es Sigourney Weaver (y si esa adición no los emociona, definitivamente esta no es la película para ustedes).

Luego de Lucasfilm, le correspondió el turno a 20th Century Studios de soltar sus bombazos. La casa de producciones recientes como Alien: Romulus y la nueva trilogía de Planet of the Apes (que empezó con Kingdom), arrancó trayendo al escenario al ganador del Óscar Rami Malek, a hablar de la nueva película que protagoniza y produce.

The Amateur (Operación Venganza en portugués) es un thriller de acción con un protagonista inesperado, Charlie Heller, un criptógrafo de la CIA cuya mujer muere en un atentado terrorista y ante la negligencia de la agencia para ayudarlo a resolver el siniestro, sale a hacerlo el mismo. El reparto incluye a la próxima Lois Lane del DC Universe, Rachel Brosnahan (inolvidable desde The Marvelous Mrs. Maisel), y figuras como Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg y el gran mentor de transformaciones de acción, Lawrence Fishburne.

Rami Malek protagoniza y produce 'The Amateur', que llega a cines en 2025. SEMANA habló con él, ¡espere esa entrevista! | Foto: Ricardo Moreira/Getty Images for Disney

Malek habló con varios medios, entre ellos SEMANA, y luego subió emocionado al escenario a hablar de su producción. En ese tiempo mencionó, entre otras cosas, que trabajar con Fishburne es trabajar con alguien que te dice de frente si no lo estás haciendo bien. Y, por eso, es tan gratificante poderlo sorprender. Sobre el género y el personaje, mencionó que si bien hay ecos de John Wick y de Jason Bourne, su Charlie Heller es un personaje mucho más cercano a todos nosotros, en el sentido que el sistema lo descarta como amenaza, lo pordebajea. The Amateur llegará a salas del mundo en abril de 2025 .

'AVATAR: FIRE AND ASH' - arte conceptual de Steve Messing. | Foto: ©2024 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Dando continuidad a ese nivel elevado de invitados ganadores del Óscar, se le dio paso entonces a los anuncios de una muy esperada producción, Avatar: Fire and Ash, la tercera de la saga de James Cameron, que a cada paso que da va rompiendo taquillas. Sucedió con la segunda parte, y sin duda sucederá con esta que viene.

Para hablar de ella apareció en enlace desde Nueva Zelanda, donde ya aborda el proceso de posproducción el mismísimo James Cameron. Habló de su proceso y mencionó que muchos de sus retos como director se relacionan a tener la atención tanto en la visión amplia de la historia como en los detalles que la separan del resto.

Cameron contó también que trabajó con tribus indígenas brasileras, en las cuales se inspiró y a las cuales respeta cada vez más, desde su cosmogonía y sus prácticas chamánicas. El estadounidense también habló mucho de la confianza que tiene en sus actores, que sin importar en qué proyecto están, siempre regresan. Verlos hacer suyos esos personajes que él escribe, explica, es mágico, y sucede por la comunicación de dos vías y la exploración de temas como el cambio, los triunfos, las derrotas...

A James Cameron le preguntaron cuál era su criatura favorita de este universo de AVATAR. Dijo que los Tulkun, las gigantescas criaturas marinas similares a las Ballenas jorobadas de la Tierra. Imágen: arte conceptual de Zachary Berger. | Foto: ©2024 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Entrando a hablar de la película, especificó que en esta ocasión será quizá menos acuática, quizá más oscura e incendiaria. En esta entrega, que llegará a las pantallas en diciembre de 2025, la amenaza no solo viene de los humanos, también un clan d Na’vi que vive bajo una visión del mundo más oscura tras ser arrasado por erupciones (volcánicas, de algún tipo). Este pueblo ha roto ese lazo con la tierra y con lo espiritual que todo lo une, y desde ahí se tocan la venganza y el trauma. Cameron aseguró que no todo es oscuridad en esta nueva película, pero sí dejó en claro que el fuego es más bien caótico y destructivo, en oposición al agua.

Antes de despedirse, Cameron se declaró eternamente enamorado del más antiguo arte, el de contar historias y se describió, ante todo, como una persona curiosa por la ciencia ficción, por la historia, por la naturaleza (que incluye en su visión a la fisica y a al astronomía).

Por último, muy esperado por la mayoría del público y mirado de reojo solo por quienes todavía sienten algo de desgaste superheróico, quedaba lo que se trae el juggernaut llamado Marvel Studios en sus diferentes formatos y plataformas. Todo se anunció en el marco de sus 85 años de actividades (desde que Stan Lee comenzó a crear estos personajes y universos con Jack Kirby).

Este segmento empezó (y parece lógico) con un rubro que a todas luces le ha dado satisfacciones al estudio y a sus seguidores, la animación. Brad Winderbaum habló de la transgresora tercera y final temporada de What If, el show que abrió el camino para estas producciones animadas en 2021, que traerá 8 episodios desde este 22 de diciembre, así como una segunda temporada de un reciente show que los fans han amado, X-Men ‘97. La reacción del público fue notable ante la proyección de los tráilers, dejando en claro que estas producciones que tienen un aire retro y respetan mucho los cómics resuenan poderosamente entre los seguidores.

Brad Winderbaum desplegó la impresionante parrilla de producciones de Marvel Animation Studios. El ejecutivo de producción y desarrollo de Marvel encendió con sus avances la D23 Brasil, en el Transamerica Expo Center de Sao Paulo. | Foto: Ricardo Moreira/Getty Images for Disney

Otro show que se ve precioso (se revelaron adelantos absolutamente promisorios), que mantiene ese homenaje a la página impresa y a la viñeta es Your Friendly Neighborhood Spider-Man, que llegará a Disney + a 29 de enero próximo. En lo que realmente es una carta de amor al dibujante y caricaturista Steve Ditko. En ella, vemos a Peter Parker brillar de nuevo en un estilo retro pero fresco. Considerando lo vanguardistas que han sido las dos películas del Spider-verse (a cargo de otro estudio, Sony) no era nada fácil sorprender, pero lo logró.

Brad Winderbaum hablando de la nueva serie de Spider-Man, que es una carta de amor a Steve Ditko. | Foto: Getty Images

Se revelaron también otros dos títulos del área animada que llegarán a las pantallas en 2025: Eyes of Wakanda (cuya premisa es la de guerreros wakandeses que, a lo largo de la historia, recorren el mundo para recuperar peligrosos artefactos de vibranium); y uno que pintó desde su avance supremamente entretenido, Marvel Zombies, que reimagina el universo Marvel con una generación de héroes distinta que enfrenta un ataque zombi creciente y sin precedentes.

El Wilson Fisk del MCU es el incomparable Vincent D'Onofrio. Y, claro, regresa para 'Daredevil, Reborn', que se estrena en marzo de 2025. | Foto: Mauricio Santana

Dejando atrás la animación, se anunció con mucha energía Daredevil Reborn, serie que retoma la historia que en su momento llevó Netflix a la pantalla en 2015 y fue abandonada a pesar de los reclamos de su firme público (como lo suele hacer la N). Se plantean por ahora dos temporadas de nueve episodios, y la primera llega el 4 de marzo. Volveremos a ver a Matt Murdoch (Charlie Cox) y a su némesis y el de toda la ciudad, Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio), así como apariciones del Punisher de Jon Bernthal. Es una serie de tono oscuro, violento, que no se guarda nada, y por eso la amaremos, sin duda.

Charlie Cox es Daredevil (o el abogado Matt Murdoch). Habló emocionado en la D23 Brasil sobre lo que viene. | Foto: Ricardo Moreira/Getty Images for Disney

Para el gran final se dejaron las tres grandes películas de Marvel Studios, que salió a anunciar el mismísimo presidente de Marvel, Kevin Feige (quien recibió el amor del público, aplaudió el fervor brasilero y también compartió un mensaje de agradecimiento de Ryan Reynolds por el éxito de su Deadpool & Wolverine).

En primer lugar, se nos mostró un adelanto de The Fantastic Four: First Steps, una producción que atrae muchísimo desde el aspecto y aire que tiene, pues logra un retrofuturismo sesentero admirable. Además, el reparto promete, con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach en la piel de este equipo de cuatro fantásticos que tiene trajes geniales y que mostró vehículos increíbles. Y si emociona es porque, aceptémoslo, este cómic jamás ha sido muy bien llevado a la pantalla, por más que se ha tratado. La película de este nuevo cuarteto fantástico se está filmando y llegará en julio de 2025 a los cines.

David Harbour ha hecho parte del Marvel Cinematic Universe y del DC Extended Universe/DC Universe. A Brasil lo trajo 'Thunderbolts', en la que retoma el rol de Red Guardian. Adoró la experiencia y el salón lo adoró a él. | Foto: Courtesy of The Walt Disney Company.

Vino entonces el turno para el anuncio de Thunderbolts*, película que llegará el 1ero de mayo de 2025 a las pantallas. En esta se juntan unos cuántos héroes forajidos del MCU como Red Guardian/Alexei Shostakov (David Harbour), Yelena Belova/Black Widow, (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan) y otros tantos. Del avance que se presentó, y pueden gozar ustedes también acá abajo (musicalizado por la gran canción que es “Possum Kingdom” de la banda Toadies), se ve supremamente entretenida precisamente por la química disonante y cómica entre los personajes y la estética de outsiders que los une para marear villanos.

El último anuncio de una panel impresionantemente nutrido correspondió a Captain America: Brave New World, la película que más pronto se estrena en carteleras, el 13 de febrero de 2025. Protagonizada por Harrison Ford, Anthony Mackie, Liv Tyler, Giancaro Esposito y Danny Ramírez, esta marca el debut de Mackie como Capitán América en el cine y el de Ramírez como Falcon.

El nuevo Capitán América y el nuevo Falcon llegan a pantallas grandes en febrero próximo. Compartieron material nuevo en la D23. | Foto: Ricardo Moreira/Getty Images for Disney

Aclamados, aplaudidos, vitoreados, ambos subieron al escenario para hablar sobre la película, presentar un clip y dejar este nuevo tráiler exclusivo para el público de D23 Brasil, que también dejamos abajo para su disfrute y para cerrar esta nota por lo alto.

Así, en medio de desbordante energía, con cachuchas/gorras de Marvel para todos los asistentes, cerró quizá el día más memorable de esta D23 paulista inolvidable. Y, ¿cómo se procesa todo esto? Desde el gozo que produce, no hay otra manera. Esa es la magia contagiosa de estos espacios.