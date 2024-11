Es difícil procesar todo lo que sucede en este inolvidable evento, porque su dimensión es vasta, porque las marcas creativas que cubre son muchísimas (Disney Animation, Pixar, Star Wars, MARVEL y 20th Century Studios, todas con estrenos y con experiencias), y porque los anuncios parecen incontables . Sin embargo, la tarea es intentar, así sea por partes, porque la pasión de la gente por estas películas y series, por estas historias, personajes y experiencias, no es un hecho ni menor ni pasajero, y claramente no se limita por fronteras porque las borra todas.

La energía, todo lo explica. Los actores y productores lo dicen mucho, y no se les suele creer. Pero viviéndolo aquí no suena a frase de cajón: la gente es la que hace todo esto posible. Solo hace falta asistir a uno de los paneles (en las dos primeras jornadas ha habido cuatro, los más importantes) para percibir el calor que le suma, la emoción desbordante y genuina de la que llena el evento. Es su fiesta. Y una fiesta en Brasil suele tener un calor humano particular.