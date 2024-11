Recomendados de streaming y cine: tres biografías increíbles y el sueño febril de Coppola

Quincy - Netflix

La música de John Williams - Disney+

La frase de Steven Spielberg sobre la importancia de la música del maestro John Williams en sus películas y el cine en general es aún insuperable: “Sin Williams, ni las bicicletas, ni las escobas en los partidos de quidditch, ni los hombres con capas rojas vuelan. No existe la Fuerza. Los dinosaurios no caminan sobre la tierra. No nos maravillamos, no lloramos, no creemos”.