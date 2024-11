Murió Quincy Jones, a los 91 años; doloroso adiós al importante ícono de la música

Jones murió el domingo en su casa de Los Ángeles, rodeado de su familia, indicó su agente, Arnold Robinson, en un comunicado que no especificaba la causa de muerte.

‘Otra madre’

Abriendo puertas

Jones estudió brevemente en el Berklee College of Music en Massachusetts, antes de unirse a las giras de Lionel Hampton y mudarse a Nueva York, donde se dio a conocer como arreglista de famosos que incluyeron a Duke Ellington, Dinah Washington, Count Basie y, claro, Charles.

Recorrió Europa con varias orquestas de jazz, pero se dio cuenta de que la fama y el talento no se monetizaban automáticamente.

“Cuando se trataba de realmente controlar una disquera y la música, no eran personas negras las que lo controlaban”, dijo Hancock. “Teníamos las manos atadas”.

Thriller

Trabajó con Sinatra, arreglando la más famosa versión de Fly Me To The Moon, y forjó una relación personal y musical con el cantante hasta su muerte.