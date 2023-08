El 10° Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos Colombia comparte su selección oficial

Para celebrar lo que logrado, es decir, completar una década mostrando cine que se enfoca en los derechos humanos, el FICDEH no solo anunció su selección oficial, también informó que amplió su cobertura y llegará a 10 ciudades del país: Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Manizales, Pereira, Quibdó y Villavicencio, así como a 30 municipios.

En ‘El rojo más puro’, de Yira Plaza O’Byrne, las muertes y las amenazas a sindicalistas no son cifras, son vidas

Selección oficial

Largometraje Documental Internacional

Sew to say | Rakel Aguirre | Reino Unido - España

Old fashion, new life | Lam Can-zhao | Malaysia - China

Me mataron 3 veces | Rodrigo Occelli | México

No es la primera vez que luchamos por nuestro amor | Luis Carlos de Alencar | Brasil - Argentina - EE. UU.

Lo que queda en el camino | Jakob Krese y Danilo do Carmo | Alemnia - Brasil

Largometraje Documental Nacional

Catapum. No tengo dónde caer | Palu Abadia | Colombia - EE. UU.

Cortometraje Ficción Nacional

‘La Perra’: una animación adulta, poética, brutal y sensible, sobre los traumas de crecer y las criaturas que nos rescatan

Largometraje Ficción Internacional

The furthest distance in the world | Wang Qiang | China