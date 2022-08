El fenómeno ‘House of the Dragon’ continúa creciendo en audiencia tras segundo capítulo

Los niveles de audiencia que obtuvo el segundo capítulo de la precuela de Game Of Thrones, House of the Dragon, da a entender que el éxito de esta producción se mantiene y que cada vez más personas se suman a los fanáticos de la serie para conocer, esta vez, a la familia Targaryen en su esplendor.

Según las cifras obtenidas en la plataforma de streaming HBO Max, el estreno de House of the Dragon tuvo muchísimas más vistas que incluso su serie madre, GOT, en 2011. Ya que mientras que el primer capítulo de la temporada 1 de Game of Thrones obtuvo 4.2 millones de reproducciones, el episodio número 1 de HOTD desde su estreno y hasta el momento, ya suma 25 millones de vistas.

Y para el segundo capítulo de la precuela, estrenado este 28 de agosto bajo el nombre The Rogue Prince, la audiencia de estelar aumentó un 2 % con respecto al primer capítulo, según explicó la Warner Bros. Discovery, afirmando que las cifras de este último llegaron hasta los 10,2 millones de personas.

🇺🇸 | El espisodio 2 de "House of the Dragon" recibió 10,2 millones de espectadores, un aumento del 2% desde el estreno. pic.twitter.com/EpOLYvHNvW — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 29, 2022

Este segundo capítulo de HOTD trajo consigo referencias claras y memorables de Game Of Thrones, que dejaron a los seguidores del mundo fantástico de George R.R. Martin con la ilusión de conocer cada vez más sobre la historia de Westeros y Valyria, esta vez durante la época dorada de los Targaryen y los dilemas de la sucesión.

Las cifras respaldan la fe que ha puesto la audiencia de Game of Thrones con la nueva producción, que inició contando la historia de cómo su protagonista, el rey Viserys Targaryen, es escogido por los señores de Westeros para suceder al viejo rey Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenthal.

Viserys, interpretado por el actor británico Paddy Considine, fue calificado como un hombre cálido, gentil y decente, el cual está movido solo por el deseo de honrar el legado de su abuelo, pero, como se vio en Game of Thrones, las buenas intenciones de los personajes como él no necesariamente resultan buenos reyes, según se lee en las notas de producción del programa.

Esas limitaciones se hacen mucho más notorias cuando la dinastía Targaryen se ve sumida en una guerra civil, que es el gran tema de los 10 episodios de House of the Dragon. De esta trama ya comenzaron a verse los primeros conflictos, tanto del Rey con las principales casas, como dentro de la familia real y, por su puesto, las alianzas para derrocar al ocupante del trono, cómo fue típico en GOT.

El tono que manejó el primer episodio de la temporada no se alejó del que tuvo Game of Thrones durante sus entregas iniciales. En casi una hora de duración, la historia tuvo de todo: sangre, el clásico torneo medieval de caballos, combates entre caballeros, sexo y desnudos, así como un primer vistazo a los dragones de Rhaenyra y Viserys (Syrax y Caraxes, respectivamente).

Como bonus, el final del primer capítulo contó con una revelación que hizo referencia directa al libro. Además, retomó el gran temor de Jon Snow y de la Guarida Nocturna en Game of Thrones: el invierno y “la larga noche”. ¿Qué conexión guarda con los Targaryen?

House of the Dragon estrenará un episodio cada domingo, y se podrá ver en simultáneo tanto por el canal de HBO en televisión como en la aplicación de servicio por streaming HBO Max.