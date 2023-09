El santo al que se debe encomendar para mejorar la situación económica de toda la familia

Se trata de San Jorge, un santo que fue soldado del imperio romano y que escondió por mucho tiempo su religión del emperador Diocleciano. La historia cuenta que este hombre salvó a una mujer y a todo su pueblo del ataque de un dragón, mientras se encomendaba con fervorosa fe a Dios.

En el momento en el que lo venció, aseguró que dicho triunfo no había sido por él, sino que todo lo ocurrido era obra del Todopoderoso. Fue ahí, cuando le pidió a la comunidad que la única forma de agradecer era que lo honrarán.

Se trata de San Jorge, un santo que fue soldado del imperio romano. | Foto: Getty Images

Según la leyenda, cuenta que todos aquellos bienes que tenía, se los dio a las personas que más lo necesitaban. Es así como se convirtió en el santo al que se le puede acudir si se encuentra atravesando por un problema de dinero.

Por tal razón, debe hacer la siguiente oración con fe y colocando todo el empeño para conectarse con Dios. De esta manera, podrá conseguir que la situación económica de su familia vaya mejorando poco a poco.

Oración a San Jorge

¡Oh glorioso san Jorge!, valiente caballero, generoso protector de los pobres y desamparados, de los que sufren por carencias y necesidades económicas, tú que nunca niegas ayuda a los infortunados, eres generoso con los que pasan por graves dificultades y socorres a los que carecen de los medios suficientes, recibe mis súplicas y regálame tu poderosa ayuda.

Tú, guerrero de la fe y noble defensor del débil, que siendo rico distribuisteis caritativamente tus bienes entre los pobres, los desventurados y más necesitados, que pasaste por apremiantes situaciones y siempre, por tu confianza en Dios, saliste victorioso, dame tu ayuda para solucionar cuanto antes y eficazmente los problemas materiales que tanto me aquejan.

La oración es una forma en la cual el creyente se comunica con Dios. | Foto: Getty Images

Abre bienaventurado santo mis puertas a la abundancia, abre mis ahora cerrados caminos a la riqueza y cambia mi mala situación monetaria por prosperidad.

Dame medios para progresar en mis finanzas, dame buena suerte para aumentar mis ganancias, dame fortuna en mis inversiones y negocios para que vea grandemente multiplicados mis ingresos, dame, oh santo bendito, lo que tanto preciso y que me es muy necesario para vivir con tranquilidad. San Jorge, por favor, intercede ante Dios todopoderoso, que es bueno, comprensivo y misericordioso, para que me auxilie y conceda este favor que te pido: (decir con inmensa fe lo que se desea obtener).

San Jorge, mártir del Señor, que todo lo consigues de Él, no dejes de actuar en mi favor, con humildad y confianza te ruego me consigas lo que pido que como sabes me es indispensable, hoy yo (di tu nombre) con esperanza te imploro me tiendas tu mano y no dejes que sufra más por las necesidades, por favor haz que llegue a mí la prosperidad y la abundancia, que pueda gozar de días sin agobios y noches sin penas y mi hogar no sufra por la falta de dinero.

Disipa mis senderos apartando los obstáculos y las tinieblas, aleja de mí todos los males que me acechan, todos los enemigos que me dañan y confunden y todas las intrigas y envidias que me amenazan, sé mi defensor, mi refugio y sostén, llévate de mi vida lo malo y alcánzame lo bueno, separa de mí toda adversidad, ruina y carencia, e inúndame y bendíceme con la luz de tu fe.