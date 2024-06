Evangelio de hoy, lunes 17 de junio de 2024: “ No hagáis frente al que os agravia ”

Lectura del viernes 14 de junio de 2024

“Nabot de Yezrael tenía una viña junto al palacio de Ajab, rey de Samaria, y Ajab le dijo a Nabot: “Dame tu viña para plantar ahí una huerta, ya que está pegada a mi casa; yo te doy por ella una viña mejor o si prefieres, te pago con dinero”. Nabot le respondió a Ajab: ‘Dios me libre de darte la herencia de mis padres’.Ajab se fue a su casa, triste y enfurecido, porque Nabot le había dicho: ‘No te daré la herencia de mis padres’. Se acostó en su cama, se volvió de cara a la pared y no quiso comer. Entonces se le acercó su esposa, Jezabel, y le dijo: ‘¿Por qué estás de mal humor y no quieres comer? Él respondió: ‘Es que hablé con Nabot de Yezrael y le dije que me vendiera su viña o que, si prefería, yo se la cambiaría por otra mejor; pero él me respondió que no me daría su viña’. Su esposa Jezabel, le dijo: ‘¿No que tú eres el rey poderoso que manda en Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot’.”