La hazaña histórica (El milagro de Chile 1962)

Ideal para apelar a la nostalgia de los grandes hitos y demostrar el rigor histórico del autor con una anécdota inolvidable.

«En el segundo juego ante Unión Soviética, vigente campeón de Europa, al minuto once, con tres goles en contra, el asunto pintaba para goleada. Pero al minuto 21 un inesperado contragolpe terminó en puntazo y gol de Herman “Cuca” Aceros. Rusia amplió la ventaja en el minuto 56, pero la hazaña se configuró cuando el reloj del juez empezó la cuenta regresiva. En el minuto 68, el árbitro brasileño Etzel Filho sancionó un tiro de esquina desde el costado derecho del arco soviético y, con perfil cambiado, Marcos Coll cobró con derecha al primer palo y el balón se coló en la puerta de Lev Yashín, conocido como “La Araña Negra”. El gol del barranquillero Coll sigue en los registros mundialistas como el único gol olímpico alcanzado. Ese gol obró como revulsivo al equipo de Pedernera que, contra todos los pronósticos, alcanzó el tercer gol en el minuto 76 a través del barranquillero Antonio Rada de potente derechazo; y provocó la fiesta en el estadio de Arica cuando Marino Klinger alcanzó el empate en el minuto 86. La voz de Gabriel Muñoz López en Nuevo Mundo de Caracol testificó las emociones de un país al borde del delirio. El empate 4-4 con Rusia fue la noticia del año y se volvió un chiste popular afirmar que el “CCCP” de la camiseta rusa traducía: “Con Colombia Casi Perdemos”».

La obra de arte (El Maracanazo de James en Brasil 2014)

Perfecto si el periódico busca un momento moderno, de gloria absoluta, sumamente visual y fresco en la memoria de los hinchas.

“Con puntaje perfecto, el equipo de José Pékerman pasó primero del grupo y el 28 de junio en el estadio Maracaná de Río, enfrentó a Uruguay y ganó 2-0, con dos goles de James Rodríguez. El primero fue calificado como el mejor del mundial. Corría el minuto 28 cuando el 10 recibió el balón con el pecho al borde del área chica de Uruguay y, sin dejarlo caer al piso, giró su cuerpo y empalmó un zurdazo de volea que pegó en el travesaño y venció al arquero uruguayo Fernando Muslera. Un golazo que marcó el camino de la clasificación a cuartos de final ante el local Brasil, de Luiz Felipe Scolari, en el estadio Castelao Fortaleza. (...) El éxito de la selección de José Pékerman sintetizó una larga historia deportiva de múltiples escuelas.”

El clímax de la crónica (La clasificación al Mundial 2026)

La opción más noticiosa y vendedora, pues conecta el final del libro con la inminencia del próximo Mundial.

“La doble hora de la verdad comenzó el 4 de septiembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla ante Bolivia. (...) Como era de esperarse, el equipo del altiplano se atrincheró en su zona y la selección de Lorenzo solo pudo romper el cerco hasta el minuto 31 con gol de James Rodríguez. Así terminó la primera parte, con los aficionados en las tribunas comiéndose las uñas. En la segunda etapa, Lorenzo envió a la cancha a Juan Fernando Quintero y el hábil volante antioqueño descifró las combinaciones y rompió los cerrojos. Primero se inventó una jugada en la que puso mano a mano al delantero John Córdoba frente al arquero boliviano Carlos Lampe y el ariete chocoano resolvió con potente taponazo; y después él mismo clavó el balón en el ángulo derecho de la portería boliviana para el tercero y definitivo. Ese 3-0 le dio a Colombia su clasificación al séptimo mundial de su historia. Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora México-Estados Unidos-Canadá 2026.”