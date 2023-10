La poderosa oración a la Virgen del Carmen para conducir con tranquilidad

Oración a la Virgen del Carmen

“Dame Dios mío mano firme y mirada vigilante, para que a mi paso no cause daño a nadie, a ti Señor que das la vida y la conserva te suplico humildemente guardes hoy la mía.

Libra, Señor, a los que me acompañan de todo mal, enfermedad, incendio o accidente; enséñame, también, a hacer uso de mi vehículo para bien mío y el de los demás. Haz en mí, Señor, que admirando la belleza de este mundo y respetando el derecho de los demás, no me arrastre el vértigo de la velocidad y logre seguir felizmente mi camino.