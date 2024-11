‘Las locas decían la verdad’, un corto sobre las madres de falsos positivos de Soacha en su lucha por la verdad

Sobre la experiencia, Daniel Bejarano, cineasta comunitario y actualmente asesor de cine comunitario en DACMI, del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, profundizó en Revista Gaceta: “En octubre realizamos un documental sobre la propuesta que ellas tienen de reconciliación, memoria y verdad. Nos cuentan sus historias, sus vidas y las proyecciones de resiliencia, la búsqueda de la verdad y la conservación de la memoria, no solo de sus hijos, sino también de lo que ha pasado en relación con el conflicto armado en el país. También es un mensaje de esperanza, de perdón, pero no de olvido, y un mensaje de solidaridad para seguir avanzando hacia la paz posible o, por lo menos, llegar al acuerdo de no matarnos entre colombianos y colombianas. La Estrategia de Formación de Cine Comunitario es un proceso de formación que se lleva a cabo con diferentes comunidades en el país y es una oportunidad para que puedan hacer sus propias películas desde sus diversidades, miradas y cosmovisiones”.