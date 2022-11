“Las respuestas están ahí”: los secretos detrás de ‘Jaula’, la película más vista en Netflix Colombia

El 26 de octubre se estrenó “Jaula”, una película de Thriller psicológico, que por sus elementos de miedo y suspenso, algunos críticos consideran que su género es de terror. Por varias semanas la cinta ha estado en el top 10 de las más vistas en Netflix en Colombia y en toda la plataforma.

Una película que lanzó a Ignacio Tatay como director, un joven español, que antes realizaba cortometrajes y otro tipo de productos audiovisuales. Elena Anaya, reconocida actriz española protagoniza a Paula, quien intenta resolver sus conflictos internos y al mismo tiempo, ayudar a que una desconocida resuelva los suyos.

“Cuando una pareja encuentra a una niña traumatizada, la esposa debe descifrar el extraño comportamiento de la criatura para descubrir su identidad... y su oscuro pasado”, se lee en la descripción de Netflix.

SEMANA habló en exclusiva con el director Ignacio Tatay, quien relató cómo se concibió esta película, cómo fue posible su éxito a pesar de la pandemia por la covid-19, sobre la preparación de los personajes (que destacan mucho en la producción) y el futuro de la película ¿Habrá una segunda parte?

SEMANA: Jaula es su primera película como director ¿qué tipo de productos desarrollaba antes?

IGNACIO TATAY: Yo inicialmente no estudié cine, estudié comunicación audiovisual en Inglaterra. Y estuve un tiempo en la televisión trabajando. Y me di cuenta que quería hacer algo diferente. Y de una vez me fui a Barcelona a estudiar cine en ESCAC, la escuela de cine de Cataluña.

Estuve trabajando con ellos un tiempo. Al cabo que terminé la escuela, me llamaron porque tenían un programa llamado ópera prima para hacer películas de directores noveles que habían pasado por la escuela que no tuvieran primera película. Entonces empecé a desarrollar JAULA con ellos. Y luego, claro se hizo más grande. Al final me fui a Madrid y me contacté con Alex de la Iglesia, que es el productor de la película y bueno la financió y de ahí entró Elena Anaya y entró un montón de gente.

Yo había rodado ficción poca, porque había rodado videoclips y había rodado anuncios y cosas. Yo había hecho un par de cortos. Mano a mano me cambió la carrera, porque era pequeño pero ganamos un montón de premios nacional e internacionalmente.

Elena Anaya, reconocida actriz española interpreta a Paula, una de las protagonistas de Jaula. - Foto: Cortesía: Ignacio Tatay

SEMANA: siendo su lanzamiento como director ¿por qué la elección del thriller psicológico como género? ¿Y cómo fue esa transición de realizar cortometrajes a largometraje?

I.T: La elección de este género fue porque me encanta. Porque me gusta muchísimo, porque disfruto mucho de la tensión en el cine y me gusta… Yo no sé si Jaula es una película de terror, es más un Thriller psicológico, donde pasan cosas terroríficas. Es un género que como espectador me encanta y como director también estoy muy cómodo y muy interesado de hacer.

La transición entre cortometrajista y director de largometraje es… nunca sabes lo que te vas a encontrar. Te preparas todo lo posible, pero hacer una preproducción de un largometraje es muy diferente. Encontrarte, incluso, mentalmente con el arco de una película versus el arco de un cortometraje, son escalas muy distintas, son equipos mucho más grandes. Es un desafío, es un reto. Y lo mejor que puedes hacer es tener un muy buen equipo que te respalde, porque vas a estar todos los días cómo estar a la altura de las circunstancias, porque es mucho más difícil.

SEMANA: Cuéntenos un poco sobre cómo concibió la idea de la historia de Jaula ¿cómo se dio la elección de los temas que incluyó en esta producción?

I.T: Jaula está inspirado en hechos reales, sin estar basada en ellos. Hacemos como un franckestein de varios casos reales. Cojo un poco de uno, un poco de otro. Y ahí generamos una ficción que es Jaula. Luego por otro lado hay cosas como la maternidad y las distintas formas de la maternidad y lo que suponen en la vida para los distintos personajes de la película, que eran preocupaciones mías personales. Yo estaba en una época en la que estaba dándole muchas vueltas a una paternidad mía y cómo sería la paternidad sin consanguinidad y cómo sería la que sí. Entonces esos lodos, como se dice aquí en España, de esas preocupaciones hicimos un trabajo de campo y un desarrollo que se materializó en los distintos personajes de la película y sus conflictos internos.

Esther Acebo, conocida también por actuar en "La casa de papel" participó en esta producción. - Foto: Cortesía: Ignacio Tatay

SEMANA: Además de dirigir Jaula, usted participó en la construcción del libreto junto con Isabel Peña ¿Cuáles fueron los mayores satisfacciones y desafíos en este proceso, en este rol como guionista?

I.T: Yo primero escribí un tratamiento basado en la idea original. Y luego llegó Isabel, que es una gran guionista, mucho más inteligente y talentosa que yo, que articuló todas esas cosas y añadió muchísimas más.

El gran reto siempre ha sido estructural. Sí que es verdad que Jaula es una película de mucha trama y de darle vida a los personajes, que sufren mucho. Una de las satisfacciones para mí es el trabajo de campo, el aprender sobre algo que no sabes. Isabel y yo aprendimos mucho sobre el tema y trabajamos con dos psicólogos forenses en España, que nos asesoraron muchísimo también. A mí me abrieron un mundo a nivel creativo.

SEMANA. Jaula inició rodaje pocos días antes de empezar la pandemia por la covid-19 ¿cómo siguieron adelante?

I.T: Nos pararon el rodaje y nos tuvimos que ir a casa. A los 8 días de rodar. Esto fue horroroso porque paró el mundo, pero la niña de la película no paró de crecer y cambió físicamente. Para mí fue una época de mucho desasosiego, pero bueno, intentamos hacer de lo negativo lo positivo. Yo hablé mucho con los autores, intentamos a través de videoconferencias seguir preparando los personajes.

SEMANA: El nombre de esta película llama mucha la atención y es clave en el relato de la historia. Antes era “La casa de tiza” ¿cómo se dio ese cambio?

Yo no quería, mis jefes querían (risas). Mis jefes quisieron. Se envió un comunicado de prensa donde se envió así. Y la verdad es que cambiamos el título bastante pronto, pero se tardó mucho en corregir en enviar la siguiente nota de prensa.

A mí me gustaba mucho el título de Jaula, porque creo que apela no solo por lo que le pasa físicamente a uno de los personajes sino el conflicto interno que tienen otros. Es sentirse en una jaula por preocupaciones u obsesiones.

SEMANA: La interpretación de Clara, realizada por Eva Tennear destaca mucho en la película, no solo por ser también protagonista sino porque la actuación es muy profesional siendo tan pequeña ¿cómo fue trabajar con una niña como ella?

Hicimos un casting muy largo. Lo hicimos en Inglaterra, porque yo creía que necesitábamos a una niña contenida. Y pues, los niños ingleses son actores contenidos. Los niños como que ya vienen de fábrica. Vimos a muchísimas niñas, pero Eva fue la primera niña a la que vi. Iba viendo a las demás pero no. Ensayamos mucho. Es una niña muy inteligente que supo… Es una película que no se le puede explicar a un niño, entonces trabajé mucho con el relato, con la metáfora, le contaba cuentos para no tener que explicarle de qué iban las cosas de verdad.

Clara es interpretada por la inglesa Eva Tennear. - Foto: Cortesía: Ignacio Tatay

SEMANA: ¿Cómo describiría a Jaula?

I.T: Es la lucha del personaje de Paula por una niña a la que no conoce, pero por circunstancias de la vida de vincula fuertemente. Yo creo que es un viaje hacia la luz. Que no es una película donde el espectador va a sufrir necesariamente, todo lo contrario, es muy emocionante y a veces angustioso, pero es un viaje bonito y que también tiene un mensaje positivo: de educar a través del empoderamiento y no del miedo. Y eso está en el arco del personaje de Clara, la protagonista.

SEMANA: ¿Qué espera que el público entienda, experimente o se quede con esta película?

I.T: Es una película emocionante. Es una película de personajes, pero también está llena de giros y de vueltas de tuercas, de derroteros insospechados… Es una película de emociones fuertes y aunque a veces es tenebrosa y oscura y tiene elementos de una película de miedo, pero en realidad es un viaje hacia la luz muy bonito.

SEMANA: Jaula ha estado mucho tiempo en el top 10 de las películas más vistas ¿esperaba esto y cómo se siente?

I.T: No (risas) ¡Pero ¿quién se espera eso?! ¡¿Quién se espera que dentro de su primera película te digan que estás en el top 10 de 65 países, que tres semanas más tarde sigamos en el top 9 de todo Netflix?! ¡Llegamos al top 2, es una barbaridad! No me lo he esperado nunca. Son cosas que te pasan una vez en la vida y estoy tan agradecido. Muy feliz.

SEMANA: Con el éxito que ha tenido Jaula ¿Ha pensado en una segunda parte o Spinoff?

I.T: Jaula es una película que digamos que no explica todo, pero todo está ahí. O sea, queríamos que las personales salieran y pensaran ¿ah no, pero qué ha pasado con?... Y si te fijas todas las respuestas están. Las respuestas están, pero hay que darle un poco a la cabeza.

Sí que me han ofrecido, por ejemplo, hacer un remake de la película en Estados Unidos, con actores en inglés. Yo no sé, lo estamos hablando… Es una oferta muy apetecible y supongo que si lo hiciese sería muy diferente a la película. Otros personajes tendrían más peso, le daríamos una vuelta, porque para hacer la misma película exactamente creo que no… Pero sí que te digo hay personajes que tal vez deberían tener más trayectoria, más peso. Sobre todo le daría más peso a los personajes.

SEMANA: Luego de esta experiencia con Jaula, que es su primera película como director, ¿qué ha pensado, continuar con este mismo género de thriller psicológico o explorar otros?

I.T Creo, no lo sé. O sea, estoy escuchando muchas ofertas ahora mismo, que gracias a Dios y al éxito de Jaula me han venido. A mí me interesa mucho este género. Creo que tengo valor y algo que contar y he aprendido mucho en Jaula que creo que puedo mejorar en la siguiente película. No me cierro a hacer una comedia en algún momento, para nada. Pero, estoy muy cómo aquí y creo que tengo algo que aportar.

Jaula es considerada como una película de terror por los elementos de miedo y suspenso que posee; sin embargo, su género es thriller psicológico. - Foto: Cortesía: Ignacio Tatay