‘Letras de Vanguardia’, el programa que abre puertas al mundo editorial a los escritores afro de Colombia

Escritores y maestros

Ayran Riascos, un poeta caleño cuyo nombre ha sido destacado entre los participantes del taller, dijo: “Haber hecho parte de este taller me permitió hacer una reflexión sobre mí mismo y me ayudó a entender como la raza influye en mi identidad como persona trans, influye en mi identidad como escritor que se cuestiona e indaga sobre sí mismo y que de alguna manera reflexiona sobre su rol en el mundo y sus posibilidades a través de un ensayo que ya había sido presentado en la Universidad Autónoma de Madrid y que es un camino para incursionar en el ensayo narrativo, además me preparo para publicar mi próximo libro, un poemario que se llama Hacia el octaedro y seguir impulsando el encuentro internacional que organizo anualmente y que se llama, Conexión Cultural Latina”, mencionó Riascos.