Paradójicamente, surgieron proyectos y posibilidades que nos están dando cómo continuar este año y comenzar el próximo. Proyectos desde la virtualidad, que es algo que no nos gusta pero que hemos tenido que aceptar y asumir. Proyectos con la Secretaría de Educación de Bogotá, con diferentes fundaciones...

Estamos sobreviviendo y vamos a continuar, no nos vamos a dejar derrotar, pero si soñamos con regresar a la presencialidad... No sé si a la normalidad, porque es muy extraño y relativo ese término, pero si al contacto. Comprenderás que para quienes trabajamos con el cuerpo, trabajar sin el cuerpo es muy duro. Todo el trabajo que hay clases, entrenamientos, talleres, el trabajo que hacíamos en el estudio de danza, lo hacemos a través de zoom, pero eso aguanta un poco, no mucho tiempo más.