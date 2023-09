Oración para pedir sabiduría a Dios, de Santo Tomás de Aquino

La oración de Santo Tomas de Aquino para pedirle sabiduria a Dios

Déjame ir hacia ti, Señor, por un camino seguro, recto, agradable y que me lleve hasta la meta, un camino que no se pierda entre las prosperidades y las adversidades ,para que yo te agradezca la prosperidad y que en la adversidad tenga paciencia, no dejando que las primeras me exalten, ni las segundas me venzan.

Que nada me alegre, ni me entristezca, más allá de lo que me lleve hacia ti, allá donde quiero llegar. Que no desee ni tema no agradarle a nadie que no seas Tú. Que todo lo perecedero se vuelva vil ante mis ojos por ti, Señor ,y que todo aquello que te toque sea amado por mí, pero Tú, mi Dios, lo serás más que todo…