En Río muerto, la novela, el pueblo se llama Belén del Chamí, un pueblo que no figura en los mapas, con 727 casas entejadas que desde la montaña parecen “un río lleno de basura que se va ensanchando, pero no llega nunca al mar, un río que no se va a morir porque es un río muerto”. Allí, un día de 1992, llegando a su casa, Salomón Palacios, el mudo de Belén, el que hacía los trasteos de todos en su furgón, es abaleado por tres sicarios. ¿Quién querría matar al buenazo de Salomón, el que nunca le negaba un favor a nadie? Y, ¿por qué? ¿Por haberle hecho un trasteo a su compadre, sospechoso de ser guerrillero? ¿Por sapo? ¿Por haber tenido un desliz amoroso con la vecina? ¿Por obligar a su esposa y a sus dos hijos pequeños a que huyan del pueblo y quedarse con su lote? ¿Por haber puesto en duda la autoridad del comandante Triple Equis?

No es un “buen muerto” Salomón Palacios, pero sí quedará bien muerto. Así lo padecen, desgarrados, su esposa Hipólita y sus hijos Maximiliano y Segundo, que a las tres de la mañana tendrán que ir donde el enterrador, el negro Severo Caicedo –furtivamente para no comprometerlo– y suplicarle que haga el favor de enterrar al papá, al queridísimo esposo. Tarea nada fácil, porque arriesga su vida y por lo que advierte el letrero a mano que don Severo ha puesto en la puerta de su casa: “Recuerde que yo no soy un profesional de la salud sino un empresario funerario: ya no hay afán”.