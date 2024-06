‘Terra Nil’, o cómo el desafío del cambio climático llega a los videojuegos: las reseñas son tremendas y el impacto, clave

“Superpoder”

Modalidad eco

Según un estudio publicado en 2022 por el centro de investigación Yale Program on Climate Change Communication, el 70% de los jugadores estadounidenses encuestados se dicen preocupados por el calentamiento global, un porcentaje más alto que el promedio de la población (64%).

Pero como recuerda Benjamin Abraham, “la situación no es admirable”, a pesar de los compromisos asumidos por grandes nombres del sector en 2019 a través de la iniciativa Playing for the Planet.