Zuco OMG habla de su nueva canción Vitamina C: “Es decirle a la persona que quieres que es ese shot de energía”

SEMANA: Zuco OMG abrió hace poco el concierto de Morat. ¿Qué significó estar al lado de un grupo tan importante?

Zuco OMG: Más allá de la devoción que se siente estar antes de un grupo tan grande, lo que más me llevé fue lo humanos que son. Sin importar el lugar donde uno esté, esa parte humana es lo que rige lo genuino de la música. Me sorprendió esa facilidad que tienen de conectar con las personas. Fue gigantesco estar ahí, al frente de 45.000 personas. Fue muy surreal. Cuando me preguntaban qué se sentía, siempre acudir a ese recuerdo es como acudir a un recuerdo prestado.

"Es una canción de amor. Es decirle a la persona que tienes que es ese shot de energía" | Foto: API

SEMANA: ¿Cómo llegaron a estar presentes en ese concierto?

Zuco OMG: En mi caso fue muy bonito. Fue muy genuino. La gente suele llegar por intermediarios, pero en mi caso llegué por Martín, el baterista de Morat. Lo conocí dos o tres meses antes de eso. Él tiene una marca de ropa. Por medio de esa marca, me habían contactado para tocar en un evento de ellos. Pero yo no sabía que era su marca. Pero él me escribió el 4 de marzo por IG. Me dijo que le gustaba lo que yo hacía y me preguntó si podíamos tener una sesión para componer una sesión para mí. Tuvimos esa sesión. Fue lo máximo. Y en mayo tuve mi primer show en un Teatro. Lo invité y él fue. A la semana siguiente me llamó a invitarme si quería abrir su concierto. Fue demasiado especial la oportunidad.

SEMANA: ¿Qué pasó después de ese concierto para Zuco OMG?

Zuco OMG: Después de la presentación en El Campín, hemos tenido muchas nuevas oportunidades. Nos hemos presentado varias veces en otros escenarios. Y llegó mucha gente a unirse a la comunidad que tenemos. He sacado nueva música cada mes. Esta semana saqué mi última canción que se llama Vitamina C. Ya nuestro catálogo tiene más de 40 canciones.

Jorge Mario Huertas (ZUCO OMG) 22/10/2024-semana Foto: Natalia Betancourt-semana | Foto: NATALIA BETANCOURT

SEMANA: ¿De qué se trata Vitamina C?

Zuco OMG: Es una canción de amor. Es decirle a la persona que tienes que es ese shot de energía. Esa vitamina que te mantiene bien. Pero tiene un guiño chévere a esas amigas que te presentan a esas personas que se quedan para siempre. Es justo lo que me pasó. Una amiga me presentó a Gaby, que es mi novia. Una parte de la canción dice: ”¿quién eres y por qué tan linda? A esa amiga que te invita que Dios la bendiga y me le dé todo”. No busco una canción profunda, sino darle transcendencia a esos momentos simples que toman significado en la vida. A esos lujos emocionales.

SEMANA: También sacaste “Que pecadito” con el artista de Matar fuma. ¿Cómo fue esa experiencia?

Zuco OMG: Fue muy cool. Ambos hacemos Indy Pop. Nos juntamos a hacer una canción y, contra todo pronóstico, sacamos una canción que tiene influencias del Funk y tecno. A la gente le gustó bastante.

"Queremos ser parte de la agenda de grandes festivales como es Cordillera y a seguir abriendole show a artistas ya posicionados" | Foto: API

SEMANA: ¿Qué viene ahora?