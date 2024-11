PHILIPPE SANDS: No solo le pusieron nombre, inventaron dos crímenes que no existían en 1945. La revolución de Lauterpacht y Lemkin, y de muchos Gobiernos, incluido el colombiano, que apoyó la iniciativa, fue decir: no más. Un Gobierno o el líder de un país no puede desaparecer a sus ciudadanos, torturarlos y matarlos. Estos últimos tienen derechos. Tienen derechos como individuos y como miembros de un grupo. Hace 75 años se estableció que el poder de un Estado o de un rey no es ilimitado. El individuo tiene derechos, el grupo tiene derechos.

P.S.: Aclaro que no podría relacionarme con Otto Wächter como lo hago con Horst. Este último no es responsable de los crímenes de su padre; sí de su lectura de los hechos. Con él me relaciono con cautela. No me emociono y trato de ser generoso, incluso cuando dice cosas con las que estoy en desacuerdo. Para entablar una relación es necesario un reconocimiento de lo sucedido. Horst no reconoce la culpabilidad de su padre, y me molesta. Reconoce que se cometieron crímenes de lesa humanidad y que su padre estuvo presente, pero no más. Él no es nacionasocialista, no niega el holocausto y no es antisemita. Es un hombre traumatizado, su mundo se destruyó cuando tenía 6 años, y busca ver lo bueno de su padre por el amor que le tiene a su madre. En ese sentido, es honorable.