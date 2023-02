El arte como bálsamo para la salud mental y lucha contra el racismo: Sam Mendes reflexiona en SEMANA sobre ‘Imperio de luz’

Este 23 de febrero llega a las salas de cine de Colombia Imperio de luz, la más reciente película del aclamado Sam Mendes, quien ha ganado premios Oscar, y que está protagonizada por Olivia Colman y Micheal Ward.

El filme cuenta una historia en que el cine y la música funcionan como elementos sanadores. Los personajes Hilary y Stephen, con historias completamente distintas, conectan desde que se ven por primera vez y así comienzan un camino para encontrar felicidad y fortaleza.

Hilary es una mujer de mediana edad que vive sola y trabaja en el cine local desde hace algunos años, y Stephen es un joven abierto, gentil y sumamente optimista, a pesar de que enfrenta la adversidad constantemente por causa del racismo de la sociedad en la que vive.

Imperio de luz es la primera película que Sam Mendes escribió a solas y no en coautoría con otros guionistas; la historia de esta producción nace de la experiencia propia de la vida familiar de Mendes junto a su madre.

Micheal Ward, quien interpreta a Stephen, asegura que su experiencia en este rodaje se resume en aprendizaje y en comodidad, pues el ambiente de trabajo junto a su compañera fue agradable. Asimismo, destaca que desde el momento en el que recibió el guion supo que interpretar a Stephen sería especial.

“Cuando lo leí por primera vez, pensé: esto es algo que definitivamente quiero hacer. Sin importar si Sam estaba involucrado o no, era una historia que nunca había visto de un hombre de color reflejado en ese tipo de narrativa. Con tanta esperanza, tanto potencial y, ya sabes, estudiar arquitectura queriendo trabajar en una sala de cine y todas esas cosas. Nunca he visto eso. Y nunca he conocido a una persona así, ¿entiendes lo que quiero decir? Así que siempre he querido interpretar a un personaje diferente a mí, pero que tenga el mismo tipo de valores, ese positivismo y que quiere ayudar a la gente, tal como quiere hacer con Hilary”, comentó el actor en una charla con varios medios, entre los que estuvo SEMANA.

Micheal Ward, Olivia Colman protagonizan esta película - Foto: Getty Images/ Disney Searchlight Pictures

Por su parte, Olivia Colman, quien interpreta la versión de la madre de Sam Mendes, señaló lo que esto significó para ella, pues contar con el conocimiento de alguien que estuvo cerca en la vida real de su personaje fue enriquecedor.

“Cuando llegó el guion, dije: oh, es algo que no he interpretado antes. No conozco esta cosa que para mí es interesante y emocionante interpretar algo que es tan alarmante y complicado... pero lo que fue hermoso durante todo el proceso es que tuve la mayor fuente de conocimiento que lo vio todo de primera mano y que me observaba de la misma manera que él observó a alguien. Sam me decía: no, recuerdo que en este momento fue así... Así que tuve a Sam guiándome todo el tiempo. Y en otro momento me decía: ¿por qué ella haría eso? Y me lo explicaba, porque él había estado observando cada segundo de su madre durante su infancia. No pude tener a una mejor persona a mi lado”, señaló la artista británica.

Por su parte, Sam Mendes destaca lo que significó para él revivir, en cierta parte, escenas ficticias que ya había vivido en su pasado.

“La más mínima inflexión o nuevo aroma, o una nueva forma de ponerse el maquillaje, esto podía tener un gran significado en mi vida. Eso podía significar que dejaría la escuela, que me iría a vivir con mi padre... así que lo observas todo. Y entonces, volver a ese mundo y estar otra vez observando a alguien por todas esas pequeñas señales, y estar esta vez ayudando a contar una historia a través de esas cosas fue realmente conmovedor y a veces extraño”, respondió a medios.

La película, además de abordar la salud mental y el racismo, menciona otra problemática que surgió en la pandemia, vinculada a la industria del entretenimiento: la potencial desaparición de los espectáculos en vivo. A su vez, trae al recuerdo la magia de la experiencia en salas de cine en décadas pasadas. “Todos esos temas permearon la película y, en ese sentido, es bastante cruda”, apunta Mendes.

´Imperio de luz' se estrena en Colombia en el mes de febrero. - Foto: Getty Images/ Disney Searchlight Pictures

Sinopsis

Del director y guionista Sam Mendes, ganador del Oscar®, Imperio de luz es un drama conmovedor sobre el poder de la conexión humana en tiempos turbulentos. Ambientada en torno a un antiguo cine de una ciudad costera inglesa a principios de los 80, la película de Searchlight Pictures sigue a Hilary (Olivia Colman), la encargada del cine que lucha por su salud mental, y a Stephen (Micheal Ward), un nuevo empleado que anhela escapar de esta ciudad provinciana en la que se enfrenta a diario a la adversidad. Tanto Hilary como Stephen encuentran un sentido de pertenencia a través de su improbable y tierna relación y llegan a experimentar el poder curativo de la música, el cine y la comunidad. Imperio de luz cuenta con un elenco estelar encabezado por Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke, Tanya Moodie, Hannah Onslow, Crystal Clarke, con Toby Jones y Colin Firth.