‘Titanic’ regresará a los cines tras 25 años de su estreno

Una de las películas más taquilleras de la historia está a pocos días de regresar a las salas de cine. Titanic, el clásico protagonizado por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, bajo la dirección de James Cameron, cumplió en diciembre de 2022 su 25° aniversario, pues se estrenó en 1997.

La nueva versión será remasterizada en 4k y 3D, aplicando en el filme los avances tecnológicos logrados en 25 años. El tráiler ya fue liberado y el reestreno está programado para el próximo 10 de febrero.

Con una recaudación de 2,202 miles de millones de dólares, Titanic figura en la tercera posición de las películas más taquilleras de la historia. El top 3 es liderado por Avatar, también del director James Cameron, y Avengers: Endgame.

No obstante, el escalafón podría cambiar con el reestreno de Titanic, impulsando esta producción a la primera posición. Vale recordar que el filme recibió numerosos galardones en la industria, como 11 premios Oscar, cuatro Globos de Oro, ocho galardones Satellite, entre otros.

Además de consagrar a sus protagonistas, Leonardo DiCaprio, quien interpretó a Jack Dawson; y Kate Winslet, quien dio vida a Rose DeWitt Bukater, Titanic también dejó un legado importante en la música, llevándose el premio de la Academia a Mejor banda sonora, la cual estuvo a cargo del célebre compositor James Roy Horner, fallecido en 2015.

El mundo también recuerda a Titanic gracias a su inconfundible soundtrack: My heart will go on, canción interpretada por Céline Dion, lanzada en 1997 y que hace parte de su álbum Let’s Talk About Love.

Reacciones en redes sociales

Como era de esperarse, el anuncio sobre el reestreno de Titanic también tuvo impacto en redes sociales y plataformas digitales. Miles de usuarios expresaron sus opiniones frente al regreso de Jack y Rose a la gran pantalla.

#TITANIC Es mi película favorita, y en 1 mes se reestrena en el cine… no sabéis la ilusión que me hace verla en pantalla grande 😭😭😭😍😍😍😍 aquí un poco de mi colección pic.twitter.com/6qPzR7YMCG — Eduarditosims01 🌈 (@eduarditosims01) January 10, 2023

El nuevo trailer de Titanic me hizo recordar lo que lloré con esta escena, creo que con la que más he llorado en mi vida pero de darme hipo. pic.twitter.com/8a4dd52mbq — Chos 〄🏳️‍🌈 (@chos1982b) January 10, 2023

Vale recordar que Titanic ya había tenido un primer reestreno en 2012, cuando llegó a las salas de cine en formato 3D. En su momento, James Cameron dijo: “Hay una generación entera que nunca ha visto Titanic como se planeó para ser vista: en la pantalla grande. Y esta vez será un Titanic que nunca antes han visto, remasterizado digitalmente y convertido cuidadosamente a 3D. Con el poder emocional intacto y las imágenes más poderosas que nunca, será una experiencia épica para los seguidores de la película y para el nuevo público”.

El momento en que Jack y Rose se conocen. - Foto: CBS via Getty Images

Desde entonces ya han pasado 11 años y nuevas generaciones han ido llegando a Titanic, aunque -como lo dijo Cameron- sin vivir la experiencia en la gran pantalla. Para esta oportunidad, el formato especial en que vendrá el filme representa una nueva oportunidad para viajar al océano y reencontrarse con la historia de amor entre Jack y Rose. Si bien muchos ya conocen el desenlace, la narrativa, efectos visuales, música e interpretación de los actores mantienen más que vigente a este clásico.

Kate Winslet por fin reveló por qué Jack no cabía en la tabla

Pocas personas en el mundo dirán que no se han visto nunca la cinta Titanic, una de las más caras, taquilleras y premiadas de la historia del cine, que no solo fue un éxito rotundo en 1997 cuando salió a las salas de cine, sino que durante 25 años ha seguido tan vigente como las nuevas producciones que salen hoy, mostrándose en canales por cable, plataformas vía streaming y hasta remasterizada en teatros en ocasiones especiales.

Dejando a un lado el amplio listado de logros y reconocimientos atribuidos a Titanic, hay un tema de la cinta que no ha dejado dormir tranquilos a muchos y tiene que ver con una de las escenas más recordadas y tristes de la producción. (Alerta Spoiler) Jack no logra montarse en la tabla donde está acostada Rose y por eso muere congelado en las heladas aguas del Atlántico Norte, asunto que nadie le perdona a Cameron, pues millones aseguran que los dos personajes sí cabían en dicho tablón y así la historia de la pareja pudo haber tenido un final feliz, sin embargo, todos sabemos que Jack terminó en las profundidades del océano y Rose haciendo su nueva vida de soltera en Nueva York.

Jack cedió la tabla a Rose para que ella pudiera sobrevivir, un detalle que -25 años después- los fans siguen sin perdonar. - Foto: CBS via Getty Images

Este asunto ha ido por todas las redes sociales y hasta expertos han opinado sobre el tema, unos dejando claro que según la física sí cabían en la tabla en varias posiciones y otros matando el tema drásticamente, pues al final le dan la razón al director estadounidense. Aún así, esta es una pregunta obligada para todos los que participaron en la película y DiCaprio ya la había evadido cuando estaba junto a Margot Robbie y Brad Pit en su gira de prensa por la película Once Upon a Time in Hollywood.

En una de las intervenciones un periodista hizo la pregunta del millón y Leonardo inmediatamente dijo: “no tengo comentarios al respecto”, poniendo su cara seria para no revelar ninguna expresión que lo delatara. Sus colegas intentaron persuadirlo sin ningún éxito y ahí murió una de las posibilidades para saber la verdad.

Años después, específicamente en la última edición del podcast Happy Sad Confused, fue Kate Winslet la que se refirió al tema y ella sí dio una respuesta coherente, que da a entender que lo que grabó James Cameron era lo más parecido a la realidad. “Yo no lo sé. Esa es la respuesta. No lo sé. Mira, todo lo que puedo decirte es que tengo una comprensión decente del agua y cómo se comporta… Si pones a dos adultos en una tabla de surf de remo, inmediatamente se vuelve extremadamente inestable. Eso es seguro. Tengo que ser honesta: en realidad no creo que hubiéramos sobrevivido si los dos nos hubiéramos subido a esa puerta. Creo que habría encajado, pero se habría volcado y no habría sido una idea sostenible”, declaró la actriz.

'Titanic', la obra de James Cameron, estuvo inspirada en el naufragio del transatlántico británico que se hundió en 1912. - Foto: CBS via Getty Images

Winslet aceptó la entrevista en el podcast porque está promocionando su participación en la cinta Avatar: El camino del agua, en la que es protagonista y en cuyas grabaciones rompió el récord de la actriz que más ha aguantado bajo el agua en una filmación, acumulando siete minutos y 14 segundos sin respirar, rompiendo el récord que tenía Tom Cruise con tan solo seis minutos.