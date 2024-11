Así se vivió el “enérgico y electrizante” concierto de Iron Maiden en Bogotá

El pasado 24 de noviembre, Bogotá vivió una noche histórica cuando Iron Maiden llegó a la capital colombiana con su esperada gira The Future Past Tour. El escenario del Estadio Nemesio Camacho El Campín se llenó de una energía imparable, con miles de fanáticos que se unieron para disfrutar de una de las bandas más grandes de la historia del heavy metal.

Desde el primer acorde, la energía en el estadio se volvió electrizante. La banda británica, liderada por el carismático Bruce Dickinson, mostró su inconfundible poderío en el escenario, acompañado de una impresionante puesta en escena que combinó los clásicos visuales de la banda con temas recientes que sorprendieron a los asistentes. A medida que las primeras notas se escucharon en El Campín, los fanáticos comenzaron a cantar al unísono, dejando claro la fanaticada bogotana con la que cuenta la agrupación.

Iron Maiden en Power Trip 2023 | Foto: Quinn Tucker

El setlist fue una mezcla de clásicos inmortales, como The Trooper, Can I Play with Madness y Days Of Future Past, con algunos de los temas más recientes de su último álbum, Senjutsu. Cada canción fue recibida con una ovación estruendosa, y Bruce Dickinson no dejó de interactuar con el público, agradeciendo el cálido recibimiento. La banda, con su impecable ejecución técnica, ofreció un espectáculo vibrante y cargado de emoción, destacándose por la precisión de sus músicos, especialmente Steve Harris al bajo y la energía desbordante de las guitarras.

Bruce Dickinson nos llamó el MEJOR público de toda la gira por una razón 🔥@IronMaiden x @moveconcertsco 💥 pic.twitter.com/htkwZidV65 — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) November 25, 2024

El público, por su parte, respondió con una energía impresionante, creando un ambiente grandioso acompañado de un show de luces inigualable. En todo momento, se vivió una conexión profunda, que hizo de la velada una experiencia inolvidable para todos los asistentes. La cita con Iron Maiden en Bogotá será recordada como un capítulo dorado en la historia del rock en Colombia.

Los fanáticos no dejaron pasar el gran momento, y revivieron el gran momento en redes sociales con videos y mensajes como: “Iron Maiden regresó a Bogotá a visitar a una legión de monstruos de rock que se congrega con la misma devoción con que lo han hecho desde siempre, y Mairen respondió con virtud y fervor”; “De todos los conciertos que he oído, este de Iron Maiden ha sido el más fuerte, se siente una energía muy brutal, tiembla el piso”; “Qué chimba Bruce Dickinson. Qué chimba Bogotá. Qué chimba Iron Maiden, a fuego en su regreso a Colombia”; “Iron Mairen es tan grande que hoy en Bogotá no llovió, y la noche está despejada como hace tiempo no lo estaba. El poder de la dama de hierro”, fueron algunos de los comentarios en X.

Setlist en el concierto de Iron Maiden

La gran presentación del grupo británico estuvo marcada por sus grandes éxitos, los cuales los asistentes cantaron al unísono con la banda. Estos fueron los temas que interpretaron:

Caught somewhere in time

Stranger in a strange land

The writing on the wall

Days of future past

The time machine

The prisoner

Death of the celts

Can i play with madness

Heaven can wait

Alexander the great (356-323 B.C)

Fear of the dark

Iron Maiden

Hell on earth

The trooper

Wasted Years

De todas estos temas, fueron Fear of the dark y The Trooper las que desataron toda la emoción de los asistentes. Vale la pena mencionar que luego de presentarse en la capital colombiana, Iron Maiden ya reveló su gira para el año 2026 y nuevamente, se presentaran en Bogotá.