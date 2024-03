Festival Estéreo Picnic 2024: revelan los horarios por días, tarimas y todo lo que debe saber

¿Quiénes son los headliners del FEP 2024?

Entre headliners que habrá en el Festival Estéreo Picnic 2024, se encuentran grandes nombres de grupos y artistas como, Kings of Leon, SZA, Sam Smith, Placebo, Blink-182 y Arcade Fire .

Festival Estéreo Picnic 2024: horarios y programación por días

Para el primer día del FEP se tendrán presentaciones como Maca & Gero, Lucas Hill, Buha 2030 y Mariscos, Kings of Leon), Limp Bizkit), Future Islands, King Gizzard & The Lizzard Wizard, Zhu y Floating Points, Bad Gyal), entre otros.

Para el segundo día del Festival Estéreo Picnic 2024, en tarima se verán presentaciones de Arca, Omar Apollo, Sam Smith, Overmono, SZA, Verraco, Four Tet, entre otros, quienes se presentarán en los siguientes horarios.

En el tercer día del FEB 2024 ‘Un Mundo Distinto’, en tarima se podrá ver Feid, Grupo Frontera, Saiko, Tornall, Tainy, The Blessed Madonna, Kittin y muchos más.

En el día de cierre del FEP se tendrá la presentación de Ruzto, La Etnnia, The Vaccines, The Offspring, Nicki Nicole, Blink-182, Arcade Fire, con el cierre magnífico de The Blaze.