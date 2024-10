Rock al Parque 2024 revela gran parte de su cartel: estas son las bandas invitadas y lo que propone el festival

“Nos emociona mostrar nuestro cambio como artistas”: The Linda Lindas nos hablan sobre su genial ‘No Obligation’

Contexto: “Nos emociona mostrar nuestro cambio como artistas”: The Linda Lindas nos hablan sobre su genial ‘No Obligation’

Según Héctor Mora, curador de esta versión del festival , este Rock al Parque refleja un alto nivel interpretativo y de composición a través de bandas con reconocimiento como Haggard (Alemania), que en su propuesta combina el death metal sinfónico y música clásica; Testament (Estados Unidos), representantes del thrash metal que vuelven a Bogotá con su mezcla de riffs rápidos y letras crudas; y The Selecter (Inglaterra), pioneros del ska británico de los 80.

El alto nivel interpretativo también se refleja en el festival con las 20 agrupaciones distritales entre las que se cuentan Mortis y Los Desalmados, Mad Tree, Storm of Darkness, Nicolás y los Fumadores, Burana Polar, Pez Errante Burning Caravan que dejarán en alto el nombre de Bogotá durante los tres días.

Artistas internacionales y nacionales

Testament (USA); Haggard (Alemania); The Selecter (Inglaterra); Doro (Alemania); Los Toreros Muertos (España); Sacred Reich (USA); Fabiana Cantilo (Argentina); Afsky (Dinamarca); Arde La Sangre (Argentina); Quique Neira (Chile); Stuck In The Sound (Francia); Inspector (México); Mad Sin (Alemania); León Benavente (España); Buitres (Uruguay); Todos tus muertos (Argentina); Fidel Nadal (Argentina); Eruca Sativa (Argentina); La Santísima Voladora (México); Ostia Puta (España); Margaritas podridas (México); S7N (México); Rey Coyote (México); Doctor Krápula (Invitado Nacional); Kraken (Invitado Nacional); Entreco (Cali); Lilith (Medellín).