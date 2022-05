Karol G aclaró los rumores sobre si Shakira se negó a grabar una canción con ella

Karol G es una de las artistas del género urbano más populares del momento. En abril hizo historia con su participación en el mítico Festival Coachella, donde brilló con luz propia e hizo vibrar a los miles de espectadores con homenajes a otros músicos, como Shakira, J Balvin y Daddy Yankee. Así mismo, hace poco se reunió con su público colombiano, dejando shows memorables en ciudades como su natal Medellín, Cali y Bogotá.

Sus éxitos le han dado la vuelta al mundo. Canciones como Bichota y Tusa, pertenecientes a su álbum KG0516 (2021), llegaron a posiciones importantes en listados internacionales como el Hot Latin Songs de Billboard. Su más reciente sencillo, Provenza, también ha tenido un recibimiento envidiable entre sus fanáticos.

Durante una entrevista con el locutor Molusco, publicada en el canal de YouTube MoluscoTV, la artista paisa hizo un repaso general de su carrera y profundizó en algunos detalles de la misma. Uno de ellos tuvo que ver con la polémica sobre una supuesta negativa por parte de Shakira a participar en una colaboración con ella. El tema surgió cuando Karol hacía una crítica a cómo algunos medios de comunicación tergiversaban sus declaraciones y creaban disputas donde, realmente, no las hay.

Si bien la entrevista de Karol G con el locutor Molusco data de hace más de un año, la historia con Shakira volvió a ser tema de conversación en redes sociales.

“Yo tengo una canción que de llama Punto G (...). En la canción yo digo: ‘Si anda con Shakira, JLo o Karol G’, entonces dije que iba a llamar a Shakira y, si se presta la oportunidad, pues llamamos a JLo y hacemos la canción. No estoy diciendo que estoy a su nivel, estoy diciendo que Daddy Yankee nos enseñó que los artistas que son muy grandes también les dan la oportunidad a nuevos artistas porque es lo que viene”, contó la Bichota en aquella entrevista. Así mismo, mencionó que no sintió miedo al tocar la puerta, así como un día lo hizo con Nicky Minaj, con quien colaboró en su canción Tusa.

En ese sentido, Karol G recordó que no tuvo temor cuando buscó a Shakira. “¿Qué era lo peor que podía pasar? Que me dijeran que no y eso pasó”, mencionó la artista paisa. No obstante, aclaró que nunca dijo que hubiera sido la misma intérprete de Waka waka quien le dio el ‘no’ en aquel momento.

“Yo nunca dije ‘se la mandé a Shakira’ y ella me dijo que no quiere cantar conmigo. A su equipo, a su disquera, a lo más cercano que pudimos llegar, mandamos la canción y no se dio”, explicó Karol G.

A propósito de su invitación a Shakira, la Bichota recuerda que le preguntaron si se sentía en el mismo nivel que la barranquillera o que JLo. “Jamás en mi vida, ellas son artistas que tienen años de trayectoria, que han hecho cosas mundiales impresionantes. Yo vengo en el camino. El día de mañana, si yo tengo otra canción que yo siento que es para hacerla con ella en mi corazón, voy a volver a tocar la puerta, pero no tengo nada en contra -como lo han pintado-. No estoy molesta, ha sido más lo que han creado que lo que yo conté”, expresó la cantante colombiana.

Actualmente, Karol G continúa promocionando Provenza, su más reciente sencillo, y llevando sus shows en vivo a todas las ciudades y países que le sea posible. A propósito de sus conciertos en la capital colombiana, la artista publicó recientemente un sentido mensaje en sus redes sociales: “Después de dos noches SOLD OUT en Bogotá todavía repito los videos como con ganas de devolver el tiempo y revivir esos tiempos juntos. Me voy con el corazón arrugadito a seguir recorriendo el mundo, con la bandera de mi casa en el alma y en los hombros. Los Amo pues. ¡Gracias por quedarse sin voz conmigo!”.